LaLiga Diego Simeone aumenta la expectativa por Obed Vargas con estas palabras El director técnico se refiere a la actualidad con el mexicano y cómo podría ver más minutos con el Atlético de Madrid.

Video ¿Y Obed Vargas? Simeone voltea hacia el mexicano en conferencia y dice esto

Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, refirió que buscará que Obed Vargas, refuerzo mexicano del conjunto 'colchonero', tenga mayor actividad en partidos del conjunto rojiblanco.

En conferencia de prensa, Simeone dejó en claro que, para que Obed Vargas sea considerado por más minutos, deberá incrementar su labor en los entrenamientos.

Además, el 'Cholo' no solo se refirió a Obed Vargas, sino también a otros elementos que son de reciente ingreso dentro de la plantilla del Atlético de Madrid.

"Obed Vargas está tratando de acoplarse al equipo al igual que Mendoza y Lookman. Esperemos que vayan dando lo mejor en los entrenamientos para que puedan darnos más en los partidos", dijo Simeone.

Obed Vargas debutó con el Atlético de Madrid en partido de la Copa del Rey ante el Real Betis, mismo que ganó el conjunto capitalino por 5-0.