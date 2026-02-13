    Champions League

    Atlético inscribe a Obed Vargas en Champions League

    El mediocampista será parte del selecto grupo de futbolistas mexicanos que han disputado el torneo de la UEFA.

    Por:
    Omar Carrillo
    Video Atlético de Madrid inscribe a Obed Vargas en la Champions

    Odeb Vargas fue inscrito para disputar la UEFA Champions League, una señal de la confianza que Diego 'Cholo' Simeone tiene para el mediocampista mexicano recién llegado desde el Seattle Sounders de la MLS.

    El chico de 20 años debutó hace unos días en la Copa del Rey ante el Real Betis, donde milita el también mexicano Álvaro Fidalgo.

    Además, tuvo sus primeros minutos en LaLiga al enfrentar también al conjunto bético. El primer juego, el de copa, se lo llevó por goleada el Atlético, mientras que el Betis de Fidalgo 'tomó revancha' en LaLiga.

    Vargas ahora ya fue incluido en la lista oficial del Atlético de Madrid para disputar la siguiente fase del torneo de la UEFA.

    El conjunto Colchonero jugará la ronda de Play-Offs del torneo ante el Club Brujas de Bélgica a ronda de eliminación directa en partidos de ida y vuelta.

    Por lo que tendrá oportunidad de debutar ya sea en el duelo de ida a celebrarse el próximo miércoles 18 de febrero en el estadio Jan Breydel en Brujas.

    O bien en el 24 del mismo mes en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de la capital española.

    Video ¿Con el Barcelona? El fuerte llamado que Obed Vargas recibió
    Relacionados:
    Champions LeagueAtlético de MadridClub BruggeObed Vargas

