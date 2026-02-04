LaLiga Atlético de Madrid cambia nombre a Raúl Jiménez en presentación de Obed Vargas En la presentación de Obed Vargas, el presidente del Atlético de Madrid no recordó a Hugo Sánchez.

Video Obed Vargas y su fichaje con Atlético de Madrid: "Un sueño hecho realidad"

Obed Vargas fue presentado por el Atlético de Madrid en donde su presidente Enrique Cerezo cometió un desliz en su discurso de bienvenida al juvenil mediocampista.

Cerezo rememoró a los jugadores mexicanos que han vestido la camiseta de los Colchoneros, pero se olvidó de Hugo Sánchez y le cambió un tanto el nombre a Raúl Jiménez, al mencionarlo con su apellido materno.

"Recibimos a Obed Vargas, un prometedor centrocampista mexicano que añade su nombre a otros compatriotas que defendieron el nombre del Atleti con orgullo y sentimiento de pertenencia, como Luis García, Raúl Rodríguez (Jiménez), Héctor Herrera o Javier Aguirre", dijo en la conferencia de prensa.

¿DESLIZ CON RAÚL JIMÉNEZ?



En realidad Raúl Jiménez también se apellida Rodríguez, que es el materno en su nombre completo, aunque eso no dejó de ser algo confuso para los aficionados mexicanos que siempre le han conocido por el apellido de Jiménez.

La polémica con Hugo Sánchez, de no ser nombrado, viene por su pasado con el Real Madrid, a pesar de que en el tiempo que jugó con el Atlético de Madrid fue campeón de goleo (Pichichi) y campeón de la Copa del Rey.

La placa de Pentapichichi a las afueras del estadio rojiblanco, siempre ha sido tema de relevancia al ser vandalizada en múltiples ocasiones.