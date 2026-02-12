    Copa Del Rey

    Atlético de Madrid vs. Barcelona EN VIVO por la Copa del Rey: goles, resumen y resultado del partido

    El cuadro de Hansi Flick visita al de Diego Simeone, con la noticia de la convocatoria de Obed Vargas.

    Por:Juan Regis
    Video No hubo milagro del Albacete: Lamine y Araújo meten al Barcelona a Semis


    El partido de Ida de Semifnales de la Copa del Rey del Atlético de Madrid vs. Barcelona se jugará este jueves 12 de febrero en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

    El mexicano Obed Vargas fue considerado por el técnico Diego Simeone en la convocatoria del cuadro Colchonero.

    Barcelona, por su parte, viene tras una conferencia de prensa de Hansi Flick que se hizo viral gracias a una declaración donde metió al Real Madrid.

    GOL DE ATLÉTICO DE MADRID


    Al 33', nuevo contragolpe del Atleti que Lookman anota con tiro dentro del área para ya sentenciar la goleada.

    GOL DE ATLÉTICO DE MADRID


    Al 14', contragolpe colchonero que finiquita Antoine Griezmann con disparo cruzado dentro del área.

    GOL DE ATLÉTICO DE MADRID


    Al 7, autogol de Eric García tras dar un pase retrasada a Joan García y el campo le hizo una mala jugada al portero culé.

    ALINEACIÓN DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA

    • Musso
    • Molina
    • Pubill
    • Hancko
    • Ruggeri
    • Llorente
    • Koke
    • Simeone
    • Lookman
    • Griezmann
    • Julián Álvarez.

    ALINEACIÓN DE BARCELONA VS. ATLÉTICO DE MADRID

    • Joan García
    • Kounde
    • Cubarsí
    • Eric García
    • Alejandro Balde
    • Frenkie de Jong
    • Marc Casado
    • Fermín López
    • Lamine Yamal
    • Dani Olmo
    • Ferran Torres.
    Copa Del Rey FC Barcelona Atlético de Madrid

