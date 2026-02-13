    Álvaro Fidalgo

    Betis y Álvaro Fidalgo presentan playera de Día de Muertos conmemorativa

    El jugador hispanomexicano se encargó de develar la nueva indumentaria.

    Por:Juan Regis
    Video ¡Orgulloso de sus nuevas raíces! Fidalgo presenta jersey inspirado en México

    Aprovechando la influencia que ha tenido el fichaje de Álvaro Fidalgo en el Real Betis y el amor de la afición mexicana americanista, el club español dio a conocer la creación de un jersey conmemorativo inspirado en la segunda nacionalidad de su refuerzo.

    Con la frase, "México lindo y querido" y con Fidalgo con principal embajador, el Betis anunció la sudadera Día de Muertos que rinde homenaje a una de las festividades más peculiares que México ha dado al mundo.

    "Tanto en el frontal como en el dorsal, la sudadera luce una catrina representada con detalles en tonos verdes que rinden homenaje al arte tradicional del país.

    "En el interior del cuello se incluye el escudo de México, símbolo de la unión entre ambas culturas. Además, los ojos de la catrina están formados por la doble “B” característica del Real Betis, aportando un toque distintivo y único al diseño", se lee en la descripción de la prenda.

    FIDALGO AGUARDA CONVOCATORIA CON SELECCIÓN DE MÉXICO

    Álvaro Fidalgo, quien desde hace algunos días concretó el proceso de naturalización para obtener la nacionalidad mexicana y así poder estar disponible para la Selección Mexicana, se ha ganado la confianza de Manuel Pellegrini y ha disputado minutos desde su debut en Copa del Rey.

    Será hasta marzo, cuando México afronte el juego amistoso ante Portugal como parte de la reinauguración del Estadio Azteca de cara al Mundial 2026, que Fidalgo conocerá si es considerado por Javier Aguirre como una opción real para conformar la lista definitiva.

