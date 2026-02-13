Álvaro Fidalgo Betis y Álvaro Fidalgo presentan playera de Día de Muertos conmemorativa El jugador hispanomexicano se encargó de develar la nueva indumentaria.

Video ¡Orgulloso de sus nuevas raíces! Fidalgo presenta jersey inspirado en México

Aprovechando la influencia que ha tenido el fichaje de Álvaro Fidalgo en el Real Betis y el amor de la afición mexicana americanista, el club español dio a conocer la creación de un jersey conmemorativo inspirado en la segunda nacionalidad de su refuerzo.

PUBLICIDAD

Con la frase, "México lindo y querido" y con Fidalgo con principal embajador, el Betis anunció la sudadera Día de Muertos que rinde homenaje a una de las festividades más peculiares que México ha dado al mundo.

"Tanto en el frontal como en el dorsal, la sudadera luce una catrina representada con detalles en tonos verdes que rinden homenaje al arte tradicional del país.

"En el interior del cuello se incluye el escudo de México, símbolo de la unión entre ambas culturas. Además, los ojos de la catrina están formados por la doble “B” característica del Real Betis, aportando un toque distintivo y único al diseño", se lee en la descripción de la prenda.

FIDALGO AGUARDA CONVOCATORIA CON SELECCIÓN DE MÉXICO