A pesar de que el arquero vasco-mexicano contaba con jugar seis meses más en el cuadro auriazul, ante la salida de Julen Agirrezabala de sus filas, el Athletic de Bilbao tomó la determinación de terminar anticipadamente su préstamo y regresarlo al futbol de España cuando estaba por iniciar el Apertura 2025 del futbol mexicano.

Ante estos hechos y algunas discrepancias contractuales entre ambos equipos por Alex Padilla, la FIFA, a decir del diario El País, tomó la determinación de sancionar, sin nuevos registros de jugadores, al Athletic de Bilbao.

El mismo medio informativo español indicó que el máximo rector del futbol mundial no permitirá que el club español inscriba jugadores nuevos durante las próximas 3 ventanas de transferencias, sanción que podría alargarse hasta 2028 en caso de no llegar a un acuerdo con Pumas.

Todo apunta a que las diferencias entre ambas instituciones estarían por llegar a un buen término en las próximas horas, por lo que el alargue de la sanción no sería necesario.