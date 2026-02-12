    LaLiga

    Salida de Alex Padilla de Pumas acarrea sanción de la FIFA al Athletic de Bilbao

    La FIFFA decide castigar al Athletic de Bilbao por diferencias contractuales en el préstamo del portero Alex Padilla a Pumas.

    Por:Erick Morales Baca
    La llegada del portero Alex Padilla a Pumas para el Clausura 2025 de la Liga MX fue toda una incógnita, pero su salida fue un tanto intempestiva y en medio de algunas inconformidades de los universitarios.

    A pesar de que el arquero vasco-mexicano contaba con jugar seis meses más en el cuadro auriazul, ante la salida de Julen Agirrezabala de sus filas, el Athletic de Bilbao tomó la determinación de terminar anticipadamente su préstamo y regresarlo al futbol de España cuando estaba por iniciar el Apertura 2025 del futbol mexicano.

    Ante estos hechos y algunas discrepancias contractuales entre ambos equipos por Alex Padilla, la FIFA, a decir del diario El País, tomó la determinación de sancionar, sin nuevos registros de jugadores, al Athletic de Bilbao.

    El mismo medio informativo español indicó que el máximo rector del futbol mundial no permitirá que el club español inscriba jugadores nuevos durante las próximas 3 ventanas de transferencias, sanción que podría alargarse hasta 2028 en caso de no llegar a un acuerdo con Pumas.

    Todo apunta a que las diferencias entre ambas instituciones estarían por llegar a un buen término en las próximas horas, por lo que el alargue de la sanción no sería necesario.

    Este tipo de penalizaciones son aplicadas por la FIFA cuando existen adeudos, desacuerdos en derechos de formación o discrepancias administrativas en las transferencias de jugadores.

