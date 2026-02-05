LaLiga Rivalidades entre mexicanos en el futbol de España: ¿Obed vs. Fidalgo? Los nuevos jugadores mexicanos del Real Betis y Atlético de Madrid pueden protagonizar una nueva era para el balompié mexicano.

Video La confesión que Obed Vargas hizo después de debutar en el Atlético

Álvaro Fidalgo y Obed Vargas debutaron ya oficialmente en el Real Betis y el Atlético de Madrid respectivamente, esto en partido de Cuartos de Final de la Copa del Rey en España.

PUBLICIDAD

Se trató de un partido que ganó por goleada el conjunto 'Colchonero', aunque tuvo un sentimiento especial por tratarse de ver a dos mexicanos en cancha en el futbol español.

Héctor Herrera en el Atlético de Madrid y Néstor Araujo en el Celta de Vigo cerraron quizás una era en donde varios jugadores mexicanos figuraron en las canchas de LaLiga e, incluso, coincidieron en más de una ocasión para generar una rivalidad deportiva.

EL INICIO DE LAS RIVALIDADES ENTRE MEXICANOS EN LALIGA: LOS TIEMPOS DE HUGO SÁNCHEZ



Hugo Sánchez robó reflectores en la década de los ochentas con el Atlético de Madrid y, posteriormente, con el Real Madrid, equipo en el que fue campeón goleador en cuatro ocasiones.

Ya consolidado con los merengues, el 'Penta' coincidió con Luis Flores, entonces jugador del Sporting de Gijón en lo que parecía una tendencia naciente de elementos mexicanos en LaLiga, aunque la mayoría de elementos mexicanos en España llegó en realidad décadas después.

CARLOS VELA Y GIOVANI DOS SANTOS, LOS MEJORES EJEMPLOS EN EL FUTBOL DE ESPAÑA PARA MEXICANOS



Desde la Selección Mexicana Sub-17 campeona del mundo, Carlos Vela y Giovani dos Santos fueron comparados y alcanzaron una especie de 'rivalidad' por algunos años cuando coincidieron en cancha con la Real Sociedad y el Villarreal respectivamente.

A ambos elementos también les tocó enfrentar a Andrés Guardado o Héctor Moreno, dos elementos que lograron cierta consolidación en LaLiga de España.