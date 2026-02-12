Mexicanos en el Exterior Obed Vargas es convocado para enfrentar al Barcelona en LaLiga El jugador mexicano vivirá su primer gran reto en el futbol europeo a días de llegar al viejo continente.

Video ¿Con el Barcelona? El fuerte llamado que Obed Vargas recibió

Obed Vargas, jugador mexicano del Atlético de Madrid, fue convocado para encarar el partido ante el Futbol Club Barcelona dentro de LaLiga en España.

El elemento mexicano fue incluido en la lista final de jugadores que enfrentarán el encuentro a celebrarse en el Estadio Metropolitano, casa de la escuadra 'Colchonera'.

Obed Vargas recién tiene apenas unos días como jugador del Atlético de Madrid, tuvo ya actividad como elemento del conjunto dirigido por Diego Simeone.

De hecho, el ahora ex del Seattle Sounders debutó en la Copa del Rey ante el Real Betis, equipo que contó con Álvaro Fidalgo en sus filas.

Además, Obed Vargas también tuvo sus primeros minutos en LaLiga al enfrentar al mismo equipo. El primer asalto, en la Copa del Rey, se lo llevó por goleada el Atlético, mientras que el Betis de Fidalgo 'tomó revancha' días después en LaLiga.