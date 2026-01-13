LaLiga Hirving Lozano recibe oferta de Grupo Pachuca para ir al futbol de Europa El futuro del jugador mexicano empieza a aclararse después de su salida del San Diego de la MLS.

Video ¿A Europa o a México? La irresistible oferta que surge para el 'Chucky' Lozano

Hirving 'Chucky' Lozano, empieza a ver claro su futuro después de que tuviera una salida muy abrupta desde el San Diego FC d e la MLS.

Acorde con Zaritzi Sosa, reportera de TUDN, Grupo Pachuca lanzó una oferta para tratar de contratar al 'Chucky' Lozano, actualmente en busca de equipo, y con un panorama complicado.

PUBLICIDAD

La oferta sería específicamente para que 'Chucky' Lozano juegue en el REal Oviedo, equipo actualmente en LaLiga de España, aunque con severos problemas para tratar de evitar el descenso.

El salario ha sido un impedimento importante para el 'Chucky' Lozano, quien en el San Diego era uno de los jugadores mejor pagados dentro de la MLS.