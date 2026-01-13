Hirving Lozano recibe oferta de Grupo Pachuca para ir al futbol de Europa
El futuro del jugador mexicano empieza a aclararse después de su salida del San Diego de la MLS.
Hirving 'Chucky' Lozano, empieza a ver claro su futuro después de que tuviera una salida muy abrupta desde el San Diego FC d e la MLS.
Acorde con Zaritzi Sosa, reportera de TUDN, Grupo Pachuca lanzó una oferta para tratar de contratar al 'Chucky' Lozano, actualmente en busca de equipo, y con un panorama complicado.
La oferta sería específicamente para que 'Chucky' Lozano juegue en el REal Oviedo, equipo actualmente en LaLiga de España, aunque con severos problemas para tratar de evitar el descenso.
El salario ha sido un impedimento importante para el 'Chucky' Lozano, quien en el San Diego era uno de los jugadores mejor pagados dentro de la MLS.
Grupo Pachuca tiene, además del Real Oviedo, al León y, desde luego, a los Tuzos del Pachuca en la Liga MX, equipo que por cierto, fue en el que debutó profesionalmente Hirving Lozano.