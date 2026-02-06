Obed Vargas y Atlético de Madrid enfrentan a Barcelona en la Copa del Rey
Los Colchoneros cerrarán la fase en el Camp Nou tras la goleada al Real Betis.
El mexicano Obed Vargas y su equipo, el Atlético de Madrid, ya conocen al rival que enfrentarán en la fase de semifinales de la Copa del Rey 2026.
Los Colchoneros del seleccionado mexicano tendrán una dura, pero no imposible prueba de superar ante el Barcelona de Hansi Flick en serie de ida y vuelta de Copa del Rey que iniciará el miércoles 11 de febrero en casa del Atlético de Madrid y culminará el miércoles 4 de marzo en el Camp Nou.
El nuevo equipo de Obed Vargas goleó al Real Betis de Álvaro Fidalgo en la fase de cuartos de final. Diego Simeone sorprendió a los fanáticos al debutar al seleccionado mexicano quien disputó poco más de 11 minutos dejando buenas impresiones.
El traspaso, la llegada y el debut de Obed Vargas se dio en cuestión de días tras haber dejado atrás la MLS con el Seattle Sounders, campeón de la Leagues Cup.
Previo a su celenrado fichaje, Obed Vargas había tenido actividad con la Selección Mexicana en la serie de partidos amistosos ante Panamá y Bolivia, por lo que su mudanza a Europa le podría beneficiar para ganarse un lugar en la lista definitiva de Javier Aguirre.
El Atlético tendrá un comprimiso previo correspondiente a LaLiga antes de enfrentar al todopoderoso Barcelona, que la pasó mal ante el Albacete en la ronda previa de la Copa del Rey.