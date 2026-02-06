FC Barcelona Obed Vargas y Atlético de Madrid enfrentan a Barcelona en la Copa del Rey Los Colchoneros cerrarán la fase en el Camp Nou tras la goleada al Real Betis.

Video El inesperado rival de Obed Vargas en la Copa del Rey

El mexicano Obed Vargas y su equipo, el Atlético de Madrid, ya conocen al rival que enfrentarán en la fase de semifinales de la Copa del Rey 2026.

Los Colchoneros del seleccionado mexicano tendrán una dura, pero no imposible prueba de superar ante el Barcelona de Hansi Flick en serie de ida y vuelta de Copa del Rey que iniciará el miércoles 11 de febrero en casa del Atlético de Madrid y culminará el miércoles 4 de marzo en el Camp Nou.

El traspaso, la llegada y el debut de Obed Vargas se dio en cuestión de días tras haber dejado atrás la MLS con el Seattle Sounders, campeón de la Leagues Cup.

Previo a su celenrado fichaje, Obed Vargas había tenido actividad con la Selección Mexicana en la serie de partidos amistosos ante Panamá y Bolivia, por lo que su mudanza a Europa le podría beneficiar para ganarse un lugar en la lista definitiva de Javier Aguirre.