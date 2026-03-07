    Barcelona

    Lamine Yamal vuelve a anotar golazo y el Barcelona se encumbra en LaLiga ante el Athletic

    El juvenil una vez más se viste de héroe para que los blaugrana mantengan distancia respecto al Real Madrid.

    Por:Fernando Vázquez
    El Barcelona continúa con el liderato en LaLiga de España y con Lamine Yamal, nuevamente, como gran héroe en el conjunto catalán, ahora en una visita muy peligrosa a San Mamés.

    Marcador de 1-0 a favor de los blaugranas ante el Athletic de Bilbao para que el conjunto culé mantenga intacto su liderato en la máxima competición ibérica, esto respecto al Real Madrid.

    Barcelona logra de esta manera vencer en uno de los campos más difíciles en todo el futbol español y justo en un momento clave, después de ser eliminados en la Copa del Rey.

    Lamine Yamal sigue en un momento inmejorable en la escuadra dirigida por Hansi Flick después de que volviera a lucirse con un auténtico golazo de gran manufactura a los 68'.

    Fue el único tanto del encuentro para que, de esta forma, el Barcelona sume de a tres y mantenga el liderato en LaLiga de España pase lo que pase.

