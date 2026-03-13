Real Madrid ¿Iker Casillas o Thibaut Courtois? Arbeloa elige a su portero favorito de Real Madrid El estratega del conjunto blanco aseguró que no hay debate sobre quien es el mejor guardameta del equipo.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Nadie lo esperaba, para Arbeloa este es el mejor portero del Real Madrid

En la reciente historia de l Real Madrid han desfilado grandes porteros como Iker Casillas, Thibaut Courtois y Keylor Navas, cada uno de ellos dejando su marca en el club, y ante esto Álvaro Arbeloa eligió a su favorito.

En conferencia de prensa el estratega de los Merengues fue cuestionado sobre quien es el mejor guardameta de la historia y aseguró que el belga es el mejor y que “no hay debate”.

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“He jugado con algunos de los mejores porteros del mundo, no solo han sido de los mejores sin que han llegado a ser considerados como algunos de los mejores de la historia, pero lo que está haciendo Thibaut Courtois no se lo he visto a nadie… para mí no han debate con ningún portero y seguramente estamos ante el mejor portero de la historia del Real Madrid”, señaló Arbeloa.

El portero belga llegó al R eal Madrid en el 2018 y entre sus palmares con el equipo blanco suma tres ligas y dos Champions League.

Por su parte, Iker Casillas lo ganó todo con el Real Madrid incluidas tres Champions League y cuatro ligas.