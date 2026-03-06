LaLiga LaLiga anuncia que habrá una jornada en la que los equipos tendrá uniforme retro Será en el fin de semana del Derbi Catalán que 38 equipos de LaLiga de Primera División y de Segunda jugarán con un uniforme de ediciones icónicas.

La Liga anunció este viernes que 38 de sus equipos de Primera y de Segunda División participarán con un uniforme retro; es decir, con una equipación de ediciones icónicas del pasado, mas no todos los clubes participarán en esta iniciativa del futbol español.

Será en la semana del 10 al 13 de abril que corresponde a la Jornada 31 de LaLiga que incluye el Derbi Catalán entre Barcelona y el RCD Espanyol; sin embargo, el conjunto culé no entra en esta iniciativa.

Así como el Barça, tampoco tendrá un uniforme retro ni Real Madrid, Rayo Vallecano ni Getafe debido a presuntos temas logísticos o técnicos, aunque se segua en diversos medios que sí participarán en actividades alternas.

“Las equipaciones participantes serán presentadas el próximo jueves 19 de marzo en la MBFWMadrid, llevando el legado del futbol español a uno de los principales escaparates internacionales de la industria creativa.

“Una unión natural entre futbol y moda que trasciende el terreno de juego y sitúa la identidad de los clubes en el centro de la conversación cultural”, informó LaLiga a través de un comunicado este viernes.

La jornada retro de LaLiga se extenderá más allá de los uniformes y del propio desarrollo de los partidos, configurándose como una iniciativa transversal que implicará a clubes, talentos, leyendas, patrocinadores y distintos actores del ecosistema LaLiga.