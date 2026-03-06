    LaLiga

    LaLiga anuncia que habrá una jornada en la que los equipos tendrá uniforme retro

    Será en el fin de semana del Derbi Catalán que 38 equipos de LaLiga de Primera División y de Segunda jugarán con un uniforme de ediciones icónicas.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video La última vez que un mexicano anotó gol en LaLiga

    La Liga anunció este viernes que 38 de sus equipos de Primera y de Segunda División participarán con un uniforme retro; es decir, con una equipación de ediciones icónicas del pasado, mas no todos los clubes participarán en esta iniciativa del futbol español.

    PUBLICIDAD

    Más sobre LaLiga

    Celta de Vigo escribe a Madonna para recuperar una playera que usó en uno de sus conciertos
    1:51

    Celta de Vigo escribe a Madonna para recuperar una playera que usó en uno de sus conciertos

    La Liga
    Celta escribe a Madonna para recuperar una playera que usó en uno de sus conciertos
    2 mins

    Celta escribe a Madonna para recuperar una playera que usó en uno de sus conciertos

    La Liga
    Barcelona tendrá de baja a Alejandro Balde y Jules Koundé, al menos cuatro semanas
    1 mins

    Barcelona tendrá de baja a Alejandro Balde y Jules Koundé, al menos cuatro semanas

    La Liga
    Barcelona tendrá de baja a Alejandro Balde y Jules Koundé, al menos cuatro semanas
    1:18

    Barcelona tendrá de baja a Alejandro Balde y Jules Koundé, al menos cuatro semanas

    La Liga
    Robert Lewandowski entrena con máscara protectora por su lesión en el rostro
    1:15

    Robert Lewandowski entrena con máscara protectora por su lesión en el rostro

    La Liga
    Lewandowski entrena con máscara protectora por su lesión en el rostro
    1 mins

    Lewandowski entrena con máscara protectora por su lesión en el rostro

    La Liga
    Real Madrid pierde ante Getafe en LaLiga y se aleja del liderato del Barcelona
    1:44

    Real Madrid pierde ante Getafe en LaLiga y se aleja del liderato del Barcelona

    La Liga
    Real Madrid vs. Getafe EN VIVO: goles, resumen y resultado del juego de Jornada 26 de LaLiga
    2 mins

    Real Madrid vs. Getafe EN VIVO: goles, resumen y resultado del juego de Jornada 26 de LaLiga

    La Liga
    En el Elche vs. Espanyol, otro escándalo racista que involucra equipos españoles
    1 mins

    En el Elche vs. Espanyol, otro escándalo racista que involucra equipos españoles

    La Liga
    Raphinha nombra a Vega como su jugador favorito mexicano
    1 mins

    Raphinha nombra a Vega como su jugador favorito mexicano

    La Liga

    Será en la semana del 10 al 13 de abril que corresponde a la Jornada 31 de LaLiga que incluye el Derbi Catalán entre Barcelona y el RCD Espanyol; sin embargo, el conjunto culé no entra en esta iniciativa.

    Así como el Barça, tampoco tendrá un uniforme retro ni Real Madrid, Rayo Vallecano ni Getafe debido a presuntos temas logísticos o técnicos, aunque se segua en diversos medios que sí participarán en actividades alternas.

    “Las equipaciones participantes serán presentadas el próximo jueves 19 de marzo en la MBFWMadrid, llevando el legado del futbol español a uno de los principales escaparates internacionales de la industria creativa.

    “Una unión natural entre futbol y moda que trasciende el terreno de juego y sitúa la identidad de los clubes en el centro de la conversación cultural”, informó LaLiga a través de un comunicado este viernes.

    La jornada retro de LaLiga se extenderá más allá de los uniformes y del propio desarrollo de los partidos, configurándose como una iniciativa transversal que implicará a clubes, talentos, leyendas, patrocinadores y distintos actores del ecosistema LaLiga.

    Cabe recordar que en LaLiga se encuentra un futbolista mexicano, se trata de Álvaro Fidalgo, quien recién debutó con Real Betis e incluso suma ya un gol en su casillero estadístico.

    Relacionados:
    LaLiga

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX