    LaLiga

    Celta escribe a Madonna para recuperar una playera que usó en uno de sus conciertos

    El club español busca desesperadamente una de las camisetas que la cantante utilizó en uno de sus conciertos.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    En uno de los acontecimientos inéditos que suelen vivirse en el mundo del futbol y su relación con la música, esta vez fue el turno de Celta de Vigo, que realizó una inédita petición a una de las cantantes más famosas en la historia de la música, Madonna.

    Fue a través de su presidenta Marián Mouriño Terrazo que dio a conocer un texto en las redes sociales del club en la que arrobó a la cantante para tratar de recuperar una playera del equipo que usó en uno de sus conciertos.

    El 29 de julio de 1990 actuaste en el estadio del Celta de Vigo, club de futbol del que soy presidenta. Esa noche vestiste nuestra camiseta celeste. Ese recuerdo sigue muy vivo entre nuestra afición. Tu imagen con nuestra camiseta se ha convertido en un mito y forma parte de la historia del Celta, que también se escribe fuera del campo.

    “Esa imagen comenzó a brillar de otra manera con los años. Porque entendemos mejor lo que defendías entonces: cuestionar lo establecido y plantar cara a quienes intentan decirte lo que puedes o no puedes hacer. En el club que presido, nos reconocemos en esa forma de estar en el mundo”, se lee en la misiva de Mouriño a través de las redes sociales del Celta a Madonna.

    Además, añade, la búsqueda no se trata de un simple capricho, sino “un acto de memoria” y como “legado emocional del club”; sin embargo, esperan obtener una respuesta de Madonna con límite de tiempo, pues la intención es que el viernes 6 de marzo, previo al partido ante Real Madrid, obtengan noticias de la playera del Celta de Vigo.

    El cuadro celeste marcha en la sexta posición de la tabla en LaLiga 2025-2026, ubicado en la Fase Previa de la UEFA Conference League de la próxima campaña, además de que participa en la UEFA Europa League, Octavos de Final, de esta temporada donde se medirá al Olympique Lyon.

    Incluso, en la historia del Celta de Vigo han desfilado jugadores mexicanos como Daniel Díaz de León ‘Pirelo’, José Borbolla, Carlos Vela, Néstor Araujo y Orbelín Pineda; asimismo, Marco Garcés se encuentra en la dirección deportivo del equipo.

