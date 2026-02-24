Barcelona Pedri y Ferran Torres revelan cuánto pagan en Barcelona por llegar tarde Hansi Flick impuso una jugosa multa para los jugadores que lleguen tarde a las concentraciones el día del partido.

Video ¡Un dineral! Pedri y Ferran revelan cuánto pagan por llegar tarde



El éxito del Barcelona en el último año se debe, en gran medida, a la disciplina que ha impuesto Hansi Flick desde que tomó las riendas del equipo en el verano del 2024.

El técnico alemán ha puesto mano dura en el Barça y los jugadores no tienen permitido llegar tarde a los entrenamientos y concentraciones en el día de partido.

Si algún jugador se retrasa en la previa de un juego, por lo que sea, deberá pagar una multa cercana a los 40 mil euros, lo que es equivalente a 812 mil pesos mexicanos.

La exorbitante cifra fue revelada por los jugadores del Barcelona, Pedri y Ferran Torres, quienes estuvieron de invitados en el programa español ‘El Hormiguero’.

“Si llegas 20 minutos tarde mejor quédate en tu casa y di que estuviste malo”, mencionó Pedri al ser cuestionado sobre el castigo impuesto por Flick. “Sí, sí…pásale una foto de un ibuprofeno y un paracetamol”, añadió Ferran entre risas.

Tras revelar la jugosa multa, Torres comentó: “¿Qué prefieres? ¿No jugar o pagarlos?”. Mientras que Pedri reveló que, hasta el momento, "nadie ha llegado tarde" a las concentraciones el día de partido.

Barcelona es líder de LaLiga con 61 puntos, uno más que el Real Madrid, a quien el mes pasado venció para ganar la Supercopa de España.

El Barça de Flick necesita remontar un 4-0 ante el Atlético de Madrid para calificar en la Final de la Copa del Rey. Mientras que en la Champions League finalizó en el quinto lugar de la Fase de Liga y espera rival en los Octavos de Final.