    Barcelona

    Pedri y Ferran Torres revelan cuánto pagan en Barcelona por llegar tarde

    Hansi Flick impuso una jugosa multa para los jugadores que lleguen tarde a las concentraciones el día del partido.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Un dineral! Pedri y Ferran revelan cuánto pagan por llegar tarde


    El éxito del Barcelona en el último año se debe, en gran medida, a la disciplina que ha impuesto Hansi Flick desde que tomó las riendas del equipo en el verano del 2024.

    PUBLICIDAD

    Más sobre La Liga

    Ancelotti revela 'pelea' con Toni Kroos en Real Madrid y así reacciona el alemán
    1 mins

    Ancelotti revela 'pelea' con Toni Kroos en Real Madrid y así reacciona el alemán

    La Liga
    Arbeloa responde a Laporta con el caso Negreira: "Es el más grave del futbol español"
    2 mins

    Arbeloa responde a Laporta con el caso Negreira: "Es el más grave del futbol español"

    La Liga
    Laporta acepta que su relación con Lionel Messi "está perjudicada"
    1 mins

    Laporta acepta que su relación con Lionel Messi "está perjudicada"

    La Liga
    Álvaro Fidalgo luce, pero no le alcanza al Real Betis en LaLiga
    1 mins

    Álvaro Fidalgo luce, pero no le alcanza al Real Betis en LaLiga

    La Liga
    Matías Almeyda recibe siete partidos de sanción en LaLiga como técnico del Sevilla
    2 mins

    Matías Almeyda recibe siete partidos de sanción en LaLiga como técnico del Sevilla

    La Liga
    Álvaro Fidalgo hace llorar a niño del Betis con emotivo gesto
    1 mins

    Álvaro Fidalgo hace llorar a niño del Betis con emotivo gesto

    La Liga
    Lamine Yamal falla su primer penal con Barcelona y Real Madrid se queda el liderato
    2 mins

    Lamine Yamal falla su primer penal con Barcelona y Real Madrid se queda el liderato

    La Liga
    Álvaro Fidalgo es titular y colabora en gol del Betis para vencer al Mallorca
    1 mins

    Álvaro Fidalgo es titular y colabora en gol del Betis para vencer al Mallorca

    La Liga
    Revelan emotivo momento de Fidalgo con sus papás tras debutar en LaLiga
    1 mins

    Revelan emotivo momento de Fidalgo con sus papás tras debutar en LaLiga

    La Liga
    Con este gol de Mbappé, Real Madrid vence al Valencia
    2:36

    Con este gol de Mbappé, Real Madrid vence al Valencia

    La Liga

    El técnico alemán ha puesto mano dura en el Barça y los jugadores no tienen permitido llegar tarde a los entrenamientos y concentraciones en el día de partido.

    Si algún jugador se retrasa en la previa de un juego, por lo que sea, deberá pagar una multa cercana a los 40 mil euros, lo que es equivalente a 812 mil pesos mexicanos.

    La exorbitante cifra fue revelada por los jugadores del Barcelona, Pedri y Ferran Torres, quienes estuvieron de invitados en el programa español ‘El Hormiguero’.

    “Si llegas 20 minutos tarde mejor quédate en tu casa y di que estuviste malo”, mencionó Pedri al ser cuestionado sobre el castigo impuesto por Flick. “Sí, sí…pásale una foto de un ibuprofeno y un paracetamol”, añadió Ferran entre risas.

    Tras revelar la jugosa multa, Torres comentó: “¿Qué prefieres? ¿No jugar o pagarlos?”. Mientras que Pedri reveló que, hasta el momento, "nadie ha llegado tarde" a las concentraciones el día de partido.

    Barcelona es líder de LaLiga con 61 puntos, uno más que el Real Madrid, a quien el mes pasado venció para ganar la Supercopa de España.

    El Barça de Flick necesita remontar un 4-0 ante el Atlético de Madrid para calificar en la Final de la Copa del Rey. Mientras que en la Champions League finalizó en el quinto lugar de la Fase de Liga y espera rival en los Octavos de Final.

    Video ¡Ronaldinho asegura que ya no ve partidos completos de futbol!
    Relacionados:
    BarcelonaPedriFerran TorresHansi Flick

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX