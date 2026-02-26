LaLiga Cristiano Ronaldo se convierte en dueño del Almería de la LaLiga de España El astro de la Selección de Portugal invirtió en uno de los clubes del futbol de España tras adquirir el 25 por ciento de las acciones.

Video Cristiano Ronaldo se convierte en uno de los dueños del exequipo de Hugo Sánchez

Cristiano Ronaldo es uno de los hombres de mayor adquisición económica y sus inversiones van desde autos de lujo hasta bienes raíces, como se supo meses atrás cuando adquirió una propiedad en una isla paradisíaca.

PUBLICIDAD

Sin embargo, es la primera ocasión que sabe de una inversión sobre un club de futbol y se trata del UD Almería, que en la actualidad milita en la Segunda División de España, donde pelea por el ascenso y marcha en la tercera posición con 48 puntos, a dos del líder.

“ Cristiano Ronaldo ha adquirido un 25% de las acciones de la UD Almería a través de CR7 Sports Investments, una filial de CR7 S.A., siendo este un importante paso en la continua expansión tanto del club como de la cartera de inversiones del empresario portugués.

“Este acuerdo se sitúa dentro de la expansión internacional de la entidad que está realizando el presidente Mohamed Al Khereiji a través de su conglomerado empresarial SMC Group”, informó UD Almería por medio de un comunicado.

“ Desde hace mucho tiempo mi ambición ha sido contribuir al futbol más allá del terreno de juego. La UD Almería es un club con una base sólida y un claro potencial de crecimiento. Estoy deseando trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club”, dijo por su parte Cristiano Ronaldo, actual jugador del Al-Nassr de Arabia Saudita.

Su compra contrasta con el fallido intento de Sergio Ramos por ser uno de los dueños inversores del Sevilla FC. Sin embago, CR7 se suma a una buena camada de celebridades que han adquirido acciones de equipos como lo es Ronaldo Nazario da Lima o más recientemente Tom Brady, quien volteó hacia el futbol inglés tras su exitoso paso por la NFL.

¿QUIÉN ES EL ALMERÍA, EL EQUIPO AL QUE ACABA DE ADQUIRIR CRISTIANO RONALDO?

Si bien el conjunto unionista se encuentra en la Segunda División de España, ya ha militado en la máxima categoría e incluso cuando lo llegó a hacer fue el entrenador mexicano Hugo Sánchez quien se hizo cargo del equipo.

PUBLICIDAD

Fue en 2008 cuando Hugo Sánchez se convirtió en entrenador del UD Almería de LaLiga de España pero dirigió su primer partido hasta enero de 2009; si bien logró la permanencia en el máximo circuito, en diciembre de 2009 fue destituido ante la falta de resultados.