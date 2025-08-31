    Seattle Sounders FC

    Obed Vargas dedica a México su victoria vs. Messi en Leagues Cup

    Campeón con Seattle Sounders, el mexicano habló sobre el enfrentar a Lionel Messi en una Final.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Las palabras de Obed Vargas sobre el jugar contra Leo Messi

    Obed Vargas le dedicó a México el título de Leagues Cup 2025 que ganó este domingo con el Seattle Sounders vs. el Inter Miami de Lionel Messi.

    Al término de la Final disputada en el Lumen Field de Seattle, el mediocampista mexicano habló con TUDN y dio sus primeras sensaciones tras haber enfrentado a Messi, quien para muchos es considerado el mejor jugador de la historia.

    “Messi es un gran jugador, lo admiro mucho, lo respeto mucho, pero dentro del campo es mi rival y tenía que hacer todo lo posible para ganarle. Esto va para todo México que se la debíamos”, expresó en entrevista con Daniel Schvartzman.

    Obed Vargas destacó el plantel que tiene Inter Miami con Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba, Rodrigo De Paul y Luis Suárez, quien al final del partido fue captado escupiendo a un auxiliar del Seattle Sounders.

    “Miami tiene jugadores inmensos, de mucha calidad, sabíamos que íbamos a tener momentos difíciles, que íbamos a tener que defender y sufrir en momentos, pero que también con nuestras oportunidades los íbamos a vacunar”, señaló el mexicano de 20 años.

    Por último, Obed Vargas espera que su actuación en la Final de la Leagues Cup haga que Javier Aguirre lo “tome en cuenta” para la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

    Video ¡La imagen del día! Luis Suárez escupe a un integrante del Seattle Sounders y así reaccionan

    Relacionados:
    Seattle Sounders FCObed VargasLionel MessiInter Miami CF

