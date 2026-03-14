LaLiga Obed Vargas cumple “un sueño” tras su primera titularidad con Atlético de Madrid El mediocampista mexicano apareció por primera vez en el 11 inicial en la victoria frente al Getafe en LaLiga, Jornada 28.

Video Obed Vargas cumple un sueño tras su primer partido como titular con Atlético de Madrid

Obed Vargas tuvo su primera titularidad como jugador del Atlético de Madrid en el triunfo por 1-0 sobre Getafe como parte de la Jornada 28 de LaLiga de España y que colocó al cuadro colchonero en la tercera posición de la tabla con 57 puntos.

El mediocampista mexicano jugó 73 minutos en lo que fue apenas su tercer encuentro de LaLiga desde que llegó al Atleti proveniente de Seattle Sounders de la MLS, donde estuvo cinco temporadas.

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Obed Vargas tiene cuatro juegos disputados esta campaña, el otro en Copa del Rey en la goleada al Betis dentro de los Cuartos de Final pero en el que entró de cambio.

“Muy feliz por poder aportar y por el equipo que ganó, fue un partido difícil pero ganar tras ganar y feliz por los tres puntos. Todo el grupo me ayudó, me arropó, preparamos el partido de buena manera, creo que estuvimos preparados para lo que iba a traer Getafe.

“Dar lo mejor de mí en el partido e ir generando esa confianza minuto tras minuto y un sueño hecho realidad. Ustedes estuvieron ahí cuando les conté sobre mi sueño y ahora estar acá, aportar y ayudar al equipo, no se puede describir en palabras”, dijo un motivado Obed Vargas al canal del Atlético de Madrid tras el partido en la capital española.