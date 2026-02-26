Mallorca Toni Amor se queda en Selección Mexicana: Mallorca anuncia a Martín Demichelis El auxiliar de Javier Aguirre en el Tri era una de las opciones a dirigir al club bermellón en LaLiga.

Video Mallorca elige a Martín Demichelis; Toni Amor se queda con México



Mallorca anunció al argentino Martín Demichelis como su nuevo técnico, por lo que es un hecho que Toni Amor se quedará en la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

PUBLICIDAD

Hace unos días se reportó desde España el interés del Mallorca por el auxiliar de Javier Aguirre, sin embargo, el club bermellón se terminó decantando por Demichelis.

Es el primer equipo que dirige el argentino desde su salida del Monterrey en mayo del 2025. Al frente de Rayados registró 43 partidos con saldo de 20 triunfos, 11 empates y 12 derrotas.

Martín Demichelis firmó un contrato a corto plazo con Mallorca, hasta el próximo 30 de junio, en busca de mantener la categoría. El equipo se ubica en el lugar 18 de LaLiga con 24 puntos.

Será el primer club de Primera División en Europa que entrene Demichelis luego de que dirigiera en las fuerzas básicas del Bayern Múnich y fuera auxiliar en el Málaga.

Demichelis se une a los técnicos con pasado Liga MX que actualmente dirigen en LaLiga de España como Matías Almeyda (Sevilla), Guillermo Almada (Real Oviedo) y Eduardo ‘Chacho’ Coudet (Alavés).