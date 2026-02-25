    Barcelona

    Lamine Yamal y Gavi, del Barcelona, eligen al GOAT de WWE

    Los futbolistas españoles hicieron su top 10 de los mejores luchadores en la historia de WWE.

    Por:Kevin R. Yu
    Video El GOAT de WWE, según Lamine Yamal y Gavi


    Los jugadores del Barcelona se relajan de cara al partido Villarreal del próximo sábado 28 de febrero donde buscarán la victoria para mantener el liderato de LaLiga.

    En ese sentido, Lamine Yamal y Gavi aprovecharon su tiempo libre mientras sus compañeros recibían terapia de fisioterapia para elegir al GOAT de WWE.

    A través de un trend en TikTok, donde aparecían luchadores históricos de forma aleatoria, Lamine y Gavi escogieron al top 10 de los mejores de la historia de WWE.

    Gavi no dudó en poner a The Undertaker en el número uno pese a que fue el primer luchador que salió en la dinámica. Lamine Yamal se arrepintió cuando fue destapado Randy Orton, a quien considera el GOAT de WWE.

    John Cena terminó en el tercer lugar, mientras que Cody Rhodes, considerado la cara actual de WWE, lo dejaron para el último puesto.

    De esta manera, Lamine Yamal y Gavi se hacen tendencia en redes sociales un día después de que también lo fueran Pedri y Ferran Torres por revelar cuánto pagan los jugadores del Barcelona de multa por llegar tarde a las concentraciones el día de partido.

    Top 10 histórico de WWE, según Lamine Yamal y Gavi

    1. The Undertaker
    2. Randy Orton
    3. John Cena
    4. Edge
    5. Big Show
    6. Hulk Hogan
    7. Seth Rollins
    8. Kofi Kingston
    9. Brock Lesnar
    10. Cody Rhodes
    BarcelonaLamine YamalGavi

