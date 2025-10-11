    Barcelona

    Lamine Yamal y Nicki Nicole son captados en cita inolvidable en plena Fecha FIFA

    ¡Ese lado no lo conocíamos! Así la pasó el futbolista del Barcelona en los días que está lesionado.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video En plena Fecha FIFA, Lamine Yamal y Nicki Nicole exhiben romántica cita

    Lamine Yamal, futbolista del Barcelona, fue captado en una cita romántica con Nicki Nicole, cantante argentina, ambos en helicóptero durante los días de la Fecha FIFA de octubre.

    El romántico momento fue captado y publicado por ambos en sus cuentas oficiales de instagram en una historia que ya tuvo repercusión a lo largo del gremio futbolístico.

    La Selección de España en esta Fecha FIFA juega Eliminatorias de Europa rumbo al Mundial 2026 y Lamine Yamal se perdió estas citas por lesión tras el último partido con el Barcelona de la Champions League ante el PSG.

    De hecho, la lesión que Lamine Yamal sufre en la ingle es una recaída, lo que ha encendido las alarmas en el Barcelona después de varios padecimientos similares.

    De esta forma, Lamine Yamal aprovechó los días en los que está inactivo para darse una escapada con su novia Nicki Nicole en un momento que, aparentemente, fue en Croacia.

    Se estima que Lamine Yamal podría regresar a la actividad a mediados o a finales de octubre, aunque se desconoce el día exacto en el que, al menos, pueda incorporarse a los entrenamientos.

