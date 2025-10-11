Lamine Yamal y Nicki Nicole son captados en cita inolvidable en plena Fecha FIFA

Lamine Yamal, futbolista del Barcelona, fue captado en una cita romántica con Nicki Nicole, cantante argentina, ambos en helicóptero durante los días de la Fecha FIFA de octubre.

El romántico momento fue captado y publicado por ambos en sus cuentas oficiales de instagram en una historia que ya tuvo repercusión a lo largo del gremio futbolístico.

La Selección de España en esta Fecha FIFA juega Eliminatorias de Europa rumbo al Mundial 2026 y Lamine Yamal se perdió estas citas por lesión tras el último partido con el Barcelona de la Champions League ante el PSG.

De hecho, la lesión que Lamine Yamal sufre en la ingle es una recaída, lo que ha encendido las alarmas en el Barcelona después de varios padecimientos similares.

De esta forma, Lamine Yamal aprovechó los días en los que está inactivo para darse una escapada con su novia Nicki Nicole en un momento que, aparentemente, fue en Croacia.