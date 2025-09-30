Hansi Flick baja de las nubes a Lamine Yamal con duras palabras

Video Flick baja de las nubes a Lamine Yamal con tremendo mensaje

Hansi Flick le puso un alto a Lamine Yamal con tremendo mensaje de cara al partido Barcelona vs. PSG de la segunda jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

El técnico alemán destacó a Lamine Yamal como un “jugador excepcional”, pero le dejó un consejo si quiere convertirse en el mejor futbolista del mundo.

“Yo creo que esto de súper, súper… no me gusta. Es un jugador excepcional, pero también en nuestro equipo tenemos algunos jugadores así. Tiene 18 años y para mí también tiene que concentrarse en trabajar duro”, declaró.

Hansi Flick insistió y le recordó a Lamine que “para llegar al siguiente nivel, tal vez uno o dos pasos más, y creo que es capaz de hacerlo, tiene que trabajar duro”, ya que “no solo se trata de jugar con el balón, sino también de defender”.

Por último, añadió que “esto es lo que necesito de cada jugador, no solo de él. Es un gran jugador con el balón y eso es lo que hace la diferencia”.

Las palabras de Hansi Flick llegan después de que Lamine Yamal perdiera el Balón de Oro ante Ousmane Dembélé, y en medio de las polémicas que el futbolista del Barcelona ha protagonizado con apenas 18 años como su última fiesta de cumpleaños o su relación con lal cantante Nicki Nicole.

En el inicio de la temporada, Lamine registra dos goles y cuatro asistencias en cuatro partidos disputados.