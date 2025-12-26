    LaLiga

    Filtran camiseta del Real Madrid para la temporada 2026/27 y genera fuerte debate

    El diseño filtrado apuesta por la sobriedad y la tradición, aunque algunos aficionados reclaman mayor innovación.

    Por:Jaime Bernal
    add
    Síguenos en Google
    Video El Real Madrid cierra el 2025 con triunfo en casa ante Sevilla

    La posible camiseta del Real Madrid para la temporada 2026/27 comenzó a circular en redes sociales tras una filtración que, como se ha vuelto costumbre, desató un duro debate entre los aficionados del club merengue.

    Aunque no existe confirmación oficial por parte del club ni de la marca alemana Adidas, las imágenes difundidas ya son analizadas como si se tratara del diseño definitivo, siguiendo un patrón repetido en campañas anteriores.

    PUBLICIDAD

    Más sobre La Liga

    Barcelona, con goles de Raphinha y Lamine, vence a Villarreal y sigue líder
    1 mins

    Barcelona, con goles de Raphinha y Lamine, vence a Villarreal y sigue líder

    La Liga
    La brutal falta sobre Lamine Yamal en triunfo del Barcelona ante Villarreal
    2:25

    La brutal falta sobre Lamine Yamal en triunfo del Barcelona ante Villarreal

    La Liga
    Oficial: Figura del Barça sufre grave lesión en la rodilla
    1:15

    Oficial: Figura del Barça sufre grave lesión en la rodilla

    La Liga
    Barcelona confirma grave lesión de una de sus figuras y evalúa su recuperación
    1 mins

    Barcelona confirma grave lesión de una de sus figuras y evalúa su recuperación

    La Liga
    Guillermo Almada deja de ser técnico del Valladolid tras su interés por el Real Oviedo
    2 mins

    Guillermo Almada deja de ser técnico del Valladolid tras su interés por el Real Oviedo

    La Liga
    Barcelona derrotó al Osasuna con doblete de Raphinha y siguen líderes en LaLiga
    1 mins

    Barcelona derrotó al Osasuna con doblete de Raphinha y siguen líderes en LaLiga

    La Liga
    ¡Se queda! Mexicano renueva con su club en Europa hasta el 2030
    1:35

    ¡Se queda! Mexicano renueva con su club en Europa hasta el 2030

    La Liga
    Real Madrid confirma baja de una de sus estrellas por cuatro meses
    1:19

    Real Madrid confirma baja de una de sus estrellas por cuatro meses

    La Liga
    Video: El Barça casi sufre un accidente en LaLiga
    2:56

    Video: El Barça casi sufre un accidente en LaLiga

    La Liga
    Matías Almeyda ‘corre’ a reporteros en conferencia de prensa rumbo al Sevilla vs. Betis
    2 mins

    Matías Almeyda ‘corre’ a reporteros en conferencia de prensa rumbo al Sevilla vs. Betis

    La Liga

    Según el material filtrado, la playera mantendría un diseño continuista, con el blanco como color predominante y detalles oscuros aplicados con discreción. La propuesta parece apostar por la sobriedad y la fidelidad a la identidad histórica del club, incorporando pequeños matices contemporáneos como los colores verde y rosa que no alteran de forma radical su estética tradicional.

    Precisamente esa línea conservadora es la que ha generado opiniones encontradas. Un sector de la afición valora que el Real Madrid preserve una imagen reconocible y elegante, mientras otros consideran que el modelo presenta escasas diferencias respecto a equipaciones recientes y reclaman un mayor impacto visual.

    La filtración vuelve a poner de relieve la relevancia simbólica de la camiseta madridista, un elemento que trasciende lo deportivo y se convierte en objeto de análisis permanente.

    Como ocurre en estos casos, la valoración final quedará supeditada a la presentación oficial y a su estreno en competición oficial futura.

    Relacionados:
    LaLigaReal Madrid

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Una película de amor y guerra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX