LaLiga Filtran camiseta del Real Madrid para la temporada 2026/27 y genera fuerte debate El diseño filtrado apuesta por la sobriedad y la tradición, aunque algunos aficionados reclaman mayor innovación.

Video El Real Madrid cierra el 2025 con triunfo en casa ante Sevilla

La posible camiseta del Real Madrid para la temporada 2026/27 comenzó a circular en redes sociales tras una filtración que, como se ha vuelto costumbre, desató un duro debate entre los aficionados del club merengue.

Aunque no existe confirmación oficial por parte del club ni de la marca alemana Adidas, las imágenes difundidas ya son analizadas como si se tratara del diseño definitivo, siguiendo un patrón repetido en campañas anteriores.

PUBLICIDAD

Según el material filtrado, la playera mantendría un diseño continuista, con el blanco como color predominante y detalles oscuros aplicados con discreción. La propuesta parece apostar por la sobriedad y la fidelidad a la identidad histórica del club, incorporando pequeños matices contemporáneos como los colores verde y rosa que no alteran de forma radical su estética tradicional.

Precisamente esa línea conservadora es la que ha generado opiniones encontradas. Un sector de la afición valora que el Real Madrid preserve una imagen reconocible y elegante, mientras otros consideran que el modelo presenta escasas diferencias respecto a equipaciones recientes y reclaman un mayor impacto visual.

La filtración vuelve a poner de relieve la relevancia simbólica de la camiseta madridista, un elemento que trasciende lo deportivo y se convierte en objeto de análisis permanente.