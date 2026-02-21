    Mexicanos en el Exterior

    Álvaro Fidalgo y Real Betis enfrentan EN VIVO: ¡Gol del Real Betis!

    Sigue todas las incidencias de este partido con presencia del jugador mexicano en LaLiga de España.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Fidalgo colabora en uno de los goles del Betis para vencer al Mallorca

    El Real Betis enfrenta al Rayo Vallecano en un partido dentro de LaLiga en España 2025-2026, un duelo que tiene en puerta una nueva actuación del jugador español naturalizado mexicano Álvaro Fidalgo.

    Fidalgo empieza a ganarse más y más la confianza de Manuel Pellegrini dentro del conjunto de Andalucía en el mediocampo y la titularidad poco a poco se vuelve costumbre ya ahora con el exjugador del América.

    En el papel al menos, el Real Betis tiene un partido asequible, al estar ubicado en la posición en la quinta posición del máximo certamen del futbol español con 41 puntos, mientras que el Rayo Vallecano está en el lugar 17 con 25 unidades.

    ACCIONES DEL PARTIDO REAL BETIS VS. RAYO VALLECANO CON ÁLVARO FIDALGO

    ¡Inicia el partido Real Betis vs. Rayo Vallecano!


    00' El conjunto verdiblanco mueve la pelota.

    ¡Gol del Real Betis! ¡Gol de Bakambú!


    16' El congoleño aprovecha rebote en el área y fusila frente al marco para abrir el marcador en el compromiso.

    ¡Gol del Rayo Vallecano! ¡Se empató el partido!


    42' Isaac Palazón entra al quite y nivela el marcador en Sevilla.

    ¡Termina el primer tiempo!


    Nos vamos con 15 minutos de descanso.

    ¡Ya se juega el segundo tiempo en el partido entre Real Betis y Rayo Vallecano!


    46' El conjunto madrileño mueve la pelota.

