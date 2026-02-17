    Álvaro Fidalgo

    Álvaro Fidalgo hace llorar a niño del Betis con emotivo gesto

    El mexicano de a poco se gana el corazón de la afición bética con sus acciones dentro y fuera de la cancha.

    Por:Kevin R. Yu
    Video Fidalgo hace llorar a un pequeño fan del Betis por emotivo gesto


    Apenas llegó al Betis y Álvaro Fidalgo ya se ha ganado el corazón de los aficionados, en especial de un pequeño al que hizo llorar tras la victoria sobre Mallorca en LaLiga.

    Al término del partido de la Jornada 24, el futbolista mexicano se acercó a las gradas para saludar a la afición y al ver al niño no dudó en obsequiarle su camiseta, gesto que provocó que el pequeño fan rompiera en llanto.

    El video fue compartido por el padre a través de X, donde agradeció a Fidalgo por hacerle el día a su hijo: “Hoy mi hijo ha vivido algo que nunca olvidará. Gracias a Álvaro Fidalgo y al Real Betis por este momento tan especial”.

    Con acciones como esta, sus declaraciones ecuánimes, actitudes fuera de la cancha y sobre todo su rendimiento en el campo en los tres partidos que ha disputado, es como Fidalgo de a poco se gana el cariño de la afición bética.

    El mexicano participó en la jugada del gol que marcó Abde Ezzalzouli el domingo para que el Betis venciera 1-2 al Mallorca en el Estadio de Son Moix.

    El equipo verdiblanco que dirige Manuel Pelligrini está en un gran momento en LaLiga al ubicarse en el quinto lugar de la tabla con 41 puntos, en zona de Europa League, y a cuatro unidades de puestos de la Champions League.

    Video El emotivo momento de Fidalgo con sus papás tras de debutar en La Liga
