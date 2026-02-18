    LaLiga

    Matías Almeyda recibe siete partidos de sanción en LaLiga como técnico del Sevilla

    El director técnico del Sevilla recibió una dura sanción por parte del Comité de Disciplina de España y acá los motivos.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video Matías Almeyda es suspendido siete partidos y este es el motivo

    Matías Almeyda, director técnico del Sevilla, fue sancionado con siete partidos de suspensión por parte del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol luego del partido de la Jornada 24 de LaLiga frente al Alavés en el Estadio Sánchez Pizjuán.

    PUBLICIDAD

    Más sobre La Liga

    Álvaro Fidalgo hace llorar a niño del Betis con emotivo gesto
    1 mins

    Álvaro Fidalgo hace llorar a niño del Betis con emotivo gesto

    La Liga
    Lamine Yamal falla su primer penal con Barcelona y Real Madrid se queda el liderato
    2 mins

    Lamine Yamal falla su primer penal con Barcelona y Real Madrid se queda el liderato

    La Liga
    Álvaro Fidalgo es titular y colabora en gol del Betis para vencer al Mallorca
    1 mins

    Álvaro Fidalgo es titular y colabora en gol del Betis para vencer al Mallorca

    La Liga
    Revelan emotivo momento de Fidalgo con sus papás tras debutar en LaLiga
    1 mins

    Revelan emotivo momento de Fidalgo con sus papás tras debutar en LaLiga

    La Liga
    Con este gol de Mbappé, Real Madrid vence al Valencia
    2:36

    Con este gol de Mbappé, Real Madrid vence al Valencia

    La Liga
    Nuevo gol de Mbappé con Real Madrid para vencer al Valencia
    1 mins

    Nuevo gol de Mbappé con Real Madrid para vencer al Valencia

    La Liga
    Obed Vargas se acerca al Mundial 2026 con su llegada al Atlético de Madrid
    2 mins

    Obed Vargas se acerca al Mundial 2026 con su llegada al Atlético de Madrid

    La Liga
    Obed Vargas y su fichaje con Atlético de Madrid: "Un sueño hecho realidad"
    1 mins

    Obed Vargas y su fichaje con Atlético de Madrid: "Un sueño hecho realidad"

    La Liga
    Álvaro Fidalgo y Obed Vargas debutarían enfrentándose en España
    1 mins

    Álvaro Fidalgo y Obed Vargas debutarían enfrentándose en España

    La Liga
    Oficial: Obed Vargas cumple su sueño y firma con Atlético de Madrid
    2 mins

    Oficial: Obed Vargas cumple su sueño y firma con Atlético de Madrid

    La Liga

    El entrenador argentino, uno de los más queridos por la afición de Chivas tras darles cinco títulos durante su paso por el equipo, protagonizó uno de los momentos más tensos del fin de semana pasado y que generó la rabia del equipo arbitral del partido en mención.

    El juego, en el que Sevilla empató 1-1 frente al Alavés, fue empañado por la decisión arbitral luego de no creerse la roja y reclamar de manera airada además de lanzar un insulto al juez central con varios "¿por qué me echas?" y "sos un pendejo", además de patear de forma violenta un botella de agua en su área técnica.

    Los motivos por los cuales Matías Almeyda deberá cumplir siete partidos de sanción se enlistan de la siguiente manera:

    • 2 partidos de suspensión por protestas
    • 1 partido de suspensión por no irse al vestuario
    • 3 partidos de suspensión por menosprecio
    • 1 partido de suspensión por conducta contraria al buen orden deportivo

    Serán cuatro partidos como visitante y tres como local los que Matías Almeyda no estarán en el banquillo del Sevilla debido a su suspensión de siete partidos por parte del Comité de Disciplina, incluido el derbi ante Real Betis.

    • Getafe vs. Sevilla, Jornada 25
    • Betis vs. Sevilla, Jornada 26
    • Sevilla vs. Rayo Vallecano, Jornada 27
    • Barcelona vs. Sevilla, Jornada 28
    • Sevilla vs. Valencia, Jornada 29
    • Real Oviedo vs. Sevilla, Jornada 30
    • Sevilla vs. Atlético de Madrid, Jornada 31

    Matías Almeyda reaparecerá para el partido en el que Sevilla visitará al Levante en la Jornada 33 a disputarse a finales de abril próximo y en lo que es la recta final de la temporada en LaLiga, donde al momento marcha en el puesto 13 de la clasificación con 26 puntos, muy lejos de zona de competiciones de la UEFA.

    Relacionados:
    LaLigaSevillaMatías Almeyda