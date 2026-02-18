LaLiga Matías Almeyda recibe siete partidos de sanción en LaLiga como técnico del Sevilla El director técnico del Sevilla recibió una dura sanción por parte del Comité de Disciplina de España y acá los motivos.

Video Matías Almeyda es suspendido siete partidos y este es el motivo

Matías Almeyda, director técnico del Sevilla, fue sancionado con siete partidos de suspensión por parte del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol luego del partido de la Jornada 24 de LaLiga frente al Alavés en el Estadio Sánchez Pizjuán.

PUBLICIDAD

El entrenador argentino, uno de los más queridos por la afición de Chivas tras darles cinco títulos durante su paso por el equipo, protagonizó uno de los momentos más tensos del fin de semana pasado y que generó la rabia del equipo arbitral del partido en mención.

El juego, en el que Sevilla empató 1-1 frente al Alavés, fue empañado por la decisión arbitral luego de no creerse la roja y reclamar de manera airada además de lanzar un insulto al juez central con varios "¿por qué me echas?" y "sos un pendejo", además de patear de forma violenta un botella de agua en su área técnica.

Los motivos por los cuales Matías Almeyda deberá cumplir siete partidos de sanción se enlistan de la siguiente manera:

2 partidos de suspensión por protestas

1 partido de suspensión por no irse al vestuario

3 partidos de suspensión por menosprecio

1 partido de suspensión por conducta contraria al buen orden deportivo

Serán cuatro partidos como visitante y tres como local los que Matías Almeyda no estarán en el banquillo del Sevilla debido a su suspensión de siete partidos por parte del Comité de Disciplina, incluido el derbi ante Real Betis.

Getafe vs. Sevilla, Jornada 25

Betis vs. Sevilla, Jornada 26

Sevilla vs. Rayo Vallecano, Jornada 27

Barcelona vs. Sevilla, Jornada 28

Sevilla vs. Valencia, Jornada 29

Real Oviedo vs. Sevilla, Jornada 30

Sevilla vs. Atlético de Madrid, Jornada 31