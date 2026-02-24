Real Madrid Arbeloa responde a Laporta con el caso Negreira: "Es el más grave del futbol español" El técnico defendió al Real Madrid de las últimas acusaciones del candidato a presidente del Barcelona.

Video Arbeloa le recuerda al Barcelona cuál es el “caso más grave del futbol español”



Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, respondió a las acusaciones de Joan Laporta, candidato a ser presidente del Barcelona, quien en su libro recién publicado “Así hemos salvado al Barça”, aseguró que el conjunto merengue ha designado árbitros durante 70 años.

PUBLICIDAD

Arbeloa defendió al Real Madrid recordando el caso Negreira, el cual se destapó en febrero del 2023 tras una serie de investigaciones.

“No entro a valorar las palabras del candidato Laporta. Para mí el mayor escándalo sigue siendo que después de casi tres años el caso Negreira, que es el caso más grave en la historia del futbol español, todavía sigue sin resolverse”, sentenció el estratega merengue.

¿Qué dijo Joan Laporta en su libro?

"Vale la pena recordar que, durante siete décadas y de forma casi ininterrumpida, los presidentes de los comités de árbitros, bajo sus diversas denominaciones, eran aficionados del Madrid, exjugadores o exdirectivos y, en algunos casos, las tres cosas a la vez.

“Es decir, durante setenta años, los socios, exjugadores o exdirectivos del Madrid nombraron a los árbitros que debían impartir justicia en el terreno de juego en todos y cada uno de los partidos de Liga y Copa de España. ¡Ese fue, sin duda, el mayor escándalo de la historia del fútbol español!", mencionó Laporta después de hablar sobre el caso Negreira.

¿Qué es el caso Negreira?

Es una investigación judicial en la que está en vuelta el Barcelona sobre supuestos pagos de más de 7.5 millones de euros realizados entre 2001 y 2018 a empresas de José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

Joan Laporta no está involucrado en el caso Negreira, pero sí otros expresidentes como Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.

PUBLICIDAD

El Barcelona afirma que los pagos eran por informes técnicos arbitrales y consultoría externa, no por corrupción deportiva en busca de ser beneficiados en la cancha con ayuda arbitral.