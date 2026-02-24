Real Madrid Ancelotti revela 'pelea' con Toni Kroos en Real Madrid y así reacciona el alemán El técnico italiano fue preguntado si alguna vez tuvo una discusión tipo Vinícius-Xabi y esto contestó.

Video Ancelotti confiesa berrinche de Toni Kroos en Real Madrid



Carlo Ancelotti reveló la mayor ‘pelea’ que tuvo con algún jugador del Real Madrid en las dos etapas que tuvo al frente del club, de 2013 a 2015 y de 2021 a 2025.

Ancelotti fue preguntado por Jorge Valdano, histórico madridista, si alguna vez tuvo algún tipo de molestia como la que tuvo Vinícius Jr. con Xabi Alonso por el tiempo de juego que recibía.

El técnico italiano, ahora seleccionador de Brasil, no dudó en su respuesta y contó la ocasión en que Toni Kroos se enojó con él por sacarlo de cambio en un partido.

“Una vez saqué a Kroos y se enfadó, me miró mal, no me habló. El día después no lo llamé, nos encontramos antes de salir al campo y le pregunté ‘¿tenemos que hablar de lo que pasó ayer?’ y me responde ‘se acabó’”, declaró Ancelotti en Universo Valdano de Movistar Plus +.

Toni Kroos reacciona a las palabras de Ancelotti

El video de Ancelotti llegó a Toni Kroos que decidió compartirlo en su cuenta de X con el siguiente texto: “¡El mejor! Pero el cambio aun así fue un error”.

Toni Kroos se retiró del Real Madrid con 34 años y tras ganar la Champions League en 2024 con Ancelotti de entrenador. Al minuto 86 de la Final en Wembley, el italiano volvió a sacar del campo al alemán, pero esta vez para que fuera ovacionado por la afición merengue en su último partido como profesional.

Kroos se retiró tras ganar 23 títulos con el Real Madrid en 10 temporadas: cinco Champions League, cinco Mundial de Clubes, cuatro Ligas, cuatro Supercopa de España, cuatro Supercopa de Europa y una Copa del Rey.