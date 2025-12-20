Real Madrid Real Madrid derrota al Sevilla de Almeyda en último juego de LaLiga del año Xabi Alonso recibió una bocanada de oxígeno más que necesaria de cara al 2026.

Video El Real Madrid cierra el 2025 con triunfo en casa ante Sevilla

El Real Madrid despidió el 2025 con un triunfo en casa ante Sevilla (2-0) que Xabi Alonso necesitaba para calmar las aguas en medio del mar de críticas que ha recibido en semanas recientes.

Xabi Alonso y el Real Madrid afrontaban la Jornada 17 de LaLiga, la última del 2025, con la presión de jugar en casa tras los desastres ante Celta de Vigo y Manchester City, y las deslucidas victorias ante Alavés y Talavera en la Copa del Rey.

PUBLICIDAD

La afición estaba ansiosa de una victoria en el Santiago Bernabéu para despedir del año ante un rival de cuidado y jerarquía como el Sevilla del argentino Matías Almyeda.

Los deseos navideños del Real Madrid casi se convierten en carbón con el inicio frenético de los sevillistas, que aprovecharon las desatenciones de la última línea merengue para amanezar con anotar rápidamente y minar la confianza de los locales.

Sería cerca del descanso del primer tiempo que el Madrid encontraría un poco de paz con el frentazo de Jude Bellingham a los 38 minutos.

El inglés, que hasta ese momento había dado un partido mediocre, aprovechó un balón parado a primer poste para sacar ventaja de su estatura y anticiparse a los centrales, y apenas desviar el balón al segundo palo donde le fue imposible atajar a Vlachodimos.

La segunda parte estuvo protagonizada por Courtois, quien se convirtió en factor para que el Real Madrid mantuviera la ligera ventaja en los primeros minutos del complemento, donde el Sevilla amenazó a diestra y siniestra con el empate.

Al 67', el buen trabajo de los visitantes se vino abajo con la polémica expulsión de Marcao por doble amarilla tras una barrida a destiempo sobre Bellingham.