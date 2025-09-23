    LaLiga

    Las playeras con que Real Madrid y Levante saltaron en LaLiga

    Ambos clubes rindieron homenaje en el Día Internacional de la Lengua de Signos dentro de la Jornada 6 de España.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Levante y Real Madrid, se enfrentaron como parte de la Jornada 6 de LaLiga 2025-2026 este martes en el Estadio Ciutat de Valencia en un duelo en el que ambos equipos rindieron homenaje a personas que se comunican por medio de señales o signos.

    Este 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Lengua de Signos y tanto Levante como Real Madrid saltaron a la cancha con sus nombres en el dorsal en signos.

    Sin embargo, sólo fue para el himno del equipo local, Levante, que incluso se entonó e interpretó también con señales o lenguaje de signos que es común entre las personas sordomudas.

    Para el silbatazo inicial, ambos equipos debieron saltar al terreno de juego con sus playeras comunes, ya sin los nombres en signos, pues ello debido al reglamento de LaLiga, pero el gesto no pasó desapercibido y de inmediato se hizo viral.

    Real Madrid peleaba por mantenerse como líder de la competición, que llegaba con dos puntos de ventaja sobre FC Barcelona; mientras, Levante era 16 en la clasificación con cuatro puntos y en busca de alejarse de la zona de descenso.

    El partido por los merengues es de cara al Derbi de Madrid, pues el próximo fin de semana se medirá al Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano; Levante, por su parte, visitará al Getafe.

