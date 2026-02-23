    Barcelona

    Laporta acepta que su relación con Lionel Messi "está perjudicada"

    El directivo reveló que el argentino le ha negado el saludo tras su abrupta salida del FC Barcelona.

    Por:Kevin R. Yu
    Video Laporta revela el gesto grosero que Messi tuvo con él

    Joan Laporta reveló que su relación con Lionel Messi no ha sanado pese a que ya pasaron casi cinco años de la abrupta salida del argentino del FC Barcelona.

    Incluso, el directivo español detalló que Messi le negó el saludo cuando se encontraron en la gala del Balón de Oro en París en septiembre del año pasado.

    "La relación con Messi no es la que era. Hubo un incidente también en la entrega del Balón de Oro en el que yo fui a saludarle y él consideró que no teníamos que saludarnos.

    “A partir de ahí, hubo algún acercamiento y esperemos que esto suceda en el futuro. La relación está perjudicada, pero él es un mito del barcelonismo", declaró Laporta en entrevista con Catalunya Radio.

    Joan Laporta dimitió como presidente del FC Barcelona el 9 de febrero para presentar su reelección; las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el 15 de marzo.

    Víctor Font es otro de los candidatos fuertes que busca ser presidente del Barcelona y entre sus promesas está el traer a Messi de vuelta antes de que se retire.

    Incluso, Font se pronunció a las declaraciones de Laporta sobre su relación con Messi.

    “Messi no volverá al club con el señor Laporta de presidente. No volverá porque fue expulsado en 2021, fue expulsado en 2023 cuando tenía un acuerdo para volver al Barça.

    “La única posibilidad de que vuelva al club es con un modelo de gobierno nuevo, un modelo de gestión nuevo en el que él se sienta participe y socio estratégico”, señaló Font.

    Video ¿Iba detrás del arbitraje? ¡Captan a Luis Suárez conteniendo a un fúrico Messi!
    Relacionados:
    BarcelonaLionel MessiJoan Laporta

