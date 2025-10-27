Dani Carvajal es baja del Real Madrid tras su pelea vs. Lamine Yamal

No todo es miel sobre hojuelas en el Real Madrid tras vencer al Barcelona y es que apenas un día después del Clásico se dio a conocer la baja de Dani Carvajal.

El conjunto merengue anunció que al defensa español le fue diagnosticado “la presencia de un cuerpo libre articular en la derecha”, por lo que será sometido a una artroscopia.

El Real Madrid no dio a conocer el tiempo de baja que tendrá el lateral, pero expertos aseguran que podría estar ausente de las canchas entre dos y tres meses.

Dani Carvajal fue protagonista del Clásico por la discusión que tuvo con Lamine Yamal al término del encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu.

Carvajal le dio la mano al futbolista del Barcelona y posteriormente se hicieron de palabras con el defensa del Real Madrid diciéndole y haciéndole señas de que habla mucho.

Y es que dos días antes del Clásico, Lamine Yamal recordó la goleada del Barcelona al Real Madrid y aseguró que el equipo blanco robaba en LaLiga.

Otro que también discutió con el futbolista blaugrana fue Vinícius Jr., quien rompió el silencio sobre el momento de tensión que se vivió en el Bernabéu.