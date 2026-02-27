Real Betis Sorteo UEFA Europa League: definidos los partidos de los Octavos de Final Este es el rival que le tocó a Álvaro Fidalgo en los Octavos de Final de la liga de plata de la UEFA a nivel de clubes.

Video ¡Complicado panorama para el Betis y Álvaro Fidalgo en la UEFA Europa League!

Este viernes en Nyon, Suiza, se realizó el sorteo de la UEFA Europa League para definir los partidos de Octavos de Final y el cual se realizó posterior al de la UEFA Champions League para la misma fase de eliminación directa.

Cabe destacar que para esta fase de eliminación a visita recíproca aparece un viejo conocido del futbol mexicano, se trata de Álvaro Fidalgo, futbolista español del Real Betis y que dejó buenos dividendos como jugador de las Águilas el América en su época del tricampeonato.

PUBLICIDAD

El sorteo se realizó toda vez que se completara la fase de Playoffs y en la que el mexicano Jorge Sánchez fue eliminado por el club español Celta de Vigo tras echar al conjunto griego del PAOK.

Estos fueron los ocho equipos que consiguieron su clasificación directa a los Octavos de Final de la temporada 2025-2026 en la UEFA Europa League:

Freiburg

AS Roma

FC Porto

Braga

Midtjylland

Real Betis

Lyon

Aston Villa

Estos fueron los clubes que debieron jugar la etapa de los Playoffs y que consiguieron avanzar a la siguiente ronda:

Ferencvaros

Genk

Stuttgart

Bologna

Panathinaikos

Celta de Vigo

Nottingham Forest

Lille

Estos son los partidos de Octavos de Final que se disputarán en la UEFA Europa League rumbo a la Final en Estambul, Turquía, el próximo 20 de mayo: