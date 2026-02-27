    Real Betis

    Sorteo UEFA Europa League: definidos los partidos de los Octavos de Final

    Este es el rival que le tocó a Álvaro Fidalgo en los Octavos de Final de la liga de plata de la UEFA a nivel de clubes.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video ¡Complicado panorama para el Betis y Álvaro Fidalgo en la UEFA Europa League!

    Este viernes en Nyon, Suiza, se realizó el sorteo de la UEFA Europa League para definir los partidos de Octavos de Final y el cual se realizó posterior al de la UEFA Champions League para la misma fase de eliminación directa.

    Cabe destacar que para esta fase de eliminación a visita recíproca aparece un viejo conocido del futbol mexicano, se trata de Álvaro Fidalgo, futbolista español del Real Betis y que dejó buenos dividendos como jugador de las Águilas el América en su época del tricampeonato.

    El sorteo se realizó toda vez que se completara la fase de Playoffs y en la que el mexicano Jorge Sánchez fue eliminado por el club español Celta de Vigo tras echar al conjunto griego del PAOK.

    Otros mexicanos que quedaron fuera dentro de los Playoffs de la UEFA Europa League fueron Edson Álvarez con Fenerbahce, pese a que o jugó esta etapa debido a una lesión; así como Julián Araujo, quien no fue considerado para la vuelta ante Stuttgart.

    Estos fueron los ocho equipos que consiguieron su clasificación directa a los Octavos de Final de la temporada 2025-2026 en la UEFA Europa League:

    • Freiburg
    • AS Roma
    • FC Porto
    • Braga
    • Midtjylland
    • Real Betis
    • Lyon
    • Aston Villa

    Estos fueron los clubes que debieron jugar la etapa de los Playoffs y que consiguieron avanzar a la siguiente ronda:

    • Ferencvaros
    • Genk
    • Stuttgart
    • Bologna
    • Panathinaikos
    • Celta de Vigo
    • Nottingham Forest
    • Lille

    Estos son los partidos de Octavos de Final que se disputarán en la UEFA Europa League rumbo a la Final en Estambul, Turquía, el próximo 20 de mayo:

    • Ferencvaros vs. Braga
    • Genk vs. Freiburg
    • Stuttgart vs. FC Porto
    • Bologna vs. Roma
    • Panathinaikos vs. Betis
    • Celta de Vigo vs. Lyon
    • Nottingham Forest vs. Midtjylland
    • Lille vs. Aston Villa
