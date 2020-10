Esta semana del 26 de octubre al 1 de noviembre está llena de atractivos duelos en el futbol europeo, incluyendo partidos de Champions League, Europa League, Liga MX, Premier League y demás en la agenda deportiva.

LUNES 26

La actividad comienza a principios de esta semana con dos juegos que llaman mucho la atención, uno por el Guard1anes 2020 y el otro por la Serie A, compromisos de alto calibre.

En México, el Pachuca vs. Pumas tiene tintes de Liguilla, los auriazules buscarán meterse entre los cuatro primeros de la tabla general, mientras que los Tuzos quieren subir al séptimo sitio y aspirar al pase directo.

En Italia, el líder AC Milan recibirá al AS Roma en el final de la Jornada 5. Los de Stefano Pioli son líderes y marchan invictos con 12 puntos, un triunfo los alejaría a cuatro del Napoli que es su perseguidor más cercano.

MARTES 27

La Chaaaaaaaaampions... se reanudará con grandes platillos para la segunda jornada de la Fase de Grupos. Entre los juegos más atractivos están la visita del Real Madrid al Borussia Mönchengladbach y la del Salzburg al Atlético de Madrid.

Héctor Herrera no será el único con actividad de Champions ese día, 'Tecatito' Corona y el Porto recibirán en casa al Olympiacos y otros partidos a disfrutar serán el Marsella vs. Manchester City y el Atalanta vs. Ajax, con Edson Álvarez. El campeón Bayern Múnich, con Chris Richards, visitarán al Lokomotiv Moscú también entra en esta agenda.

MIÉRCOLES 28

El juego más llamativo de la Champions es el Juventus vs. Barcelona, por el posible duelo entre Cristiano Ronaldo , además de la injerencia de dos jugadores de Team USA, Weston McKennie y Sergiño Dest.

Asimismo, se puede dar el debut al fin de Edinson Cavani cuando el Manchester United reciba al Leipzig de Alemania. Otros partidos a considerar son: Sevilla vs. Rennes y el Chelsea, de Christian Pulisic, jugará de visitante en Rusia ante el Krasnodar.

La MLS vuelve con su agenda en actividad nuevamente y destacan el LAFC vs. Houston Dynamo, Timbers vs. LA Galaxy, Dallas vs. Inter Miami, entre otros.

JUEVES 29

En la Europa League habrá enfrentamientos que son muy importantes. El Napoli, de Hirving Lozano, visitará a la Real Sociedad en San Sebastián, con la intención de olvidar la derrota ante AZ Alkmaar.

AEK Athenas vs. Leicester City, Qarabag vs. Villarreal, Milan vs. Sparta Praga, Benfica vs. Standar Lieja, Arsenal vs. Dundalk, Roma vs. CSKA Sofia y Omonia vs. PSV también lucen atractivos.

Recuerda, la Champions y Europa League la podrás disfrutar EN VIVO y EN EXCLUSIVA para todo Estados Unidos por las distintas cadenas de Univision y en TUDN Digital.

VIERNES 30

La Premier League comenzará su Jornada 7 con la presencia del mexicano Raúl Jiménez y sus Wolves cuando reciban en casa al Crystal Palace. El ariete de México buscará anotar por tercer partido consecutivo.

En la Liga MX, Necaxa y Toluca se enfrentan en pro de consolidar su pase a la Liguilla para el Repechaje. Una victoria, ya sea de los Diablos Rojos o los Rayos, los colocará en la siguiente fase del Guard1anes 2020.

SÁBADO 31

En la Premier League destacan los partidos: Liverpool vs. West Ham y Burnley vs. Chelsea. En la Bundesliga el Köln vs. Bayern Múnich y el Gladbac vs. Leipzig.

En LaLiga de España el Athletic Club vs. Sevilla, Osasuna vs. Atlético de Madrid y el Alavés vs. Barcelona. En la Serie A de Italia el Inter de Milán vs. Parma y en la Ligue 1 el Nantes vs. PSG.

En la Liga MX hay dos partidos de alto calibre y con incidencias totales sobre la Liguilla, el Pumas vs. Chivas y el Monterrey vs. Cruz Azul.

DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE

Un nuevo mes nos depara grandes emociones y en la Premier nos ofrecerá un partidazo entre Manchester United y Arsenal. En Italia el 'Chucky' Lozano y Napoli jugarán ante el sorpresivo Sassuolo.

En España, el Betis abrirá la jornada contra el Elche y en Francia el Lille vs. Lyon es el partido de la jornada. En México, el juego más importante y el único de día será el América vs. Tigres.