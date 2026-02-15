    Mexicanos en el Exterior

    Gol de Julián Arauajo en triunfo de Celtic ante Kilmarnock en Escocia

    El mexicano fue la figura con casi una asistencia y la anotación en la remontada de su equipo.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Video ¡Gol agónico de Julián Araujo! El mexicano da triunfo al Celtic en Escocia

    Julián Araujo anotó su primer gol en el Celtic de Escocia, en el triunfo de este domingo ante Kilmarnock por 3-2 en el último minuto.

    El mexicano fue titular y parte fundamental en el cuadro The Hoops, que vio como se sobrepuso a una desventaja de dos goles en menos de 7 minutos por parte de los locales.

    En la semana, Araujo fue noticia al hablar de su decisión de jugar con la Selección Mexicana por encima de los Estados Unidos.

    ¿CÓMO FUE EL GOL DE JULIÁN ARAUJO EN ESCOCIA?


    Julián Araujo se ha afianzado como titular en el Celtic prácticamente desde que llegó a préstamo del Bournemouth en el mercado de transferencias invernal.

    Este domingo anotó un golazo dentro del área, esto al encontrarse un esférico y disparar con la zurda, al ángulo, y poner el 3-2 final a favor de The Bhoys al minuto 97, prácticamente en el último suspiro.

    Asimismo, el mexicano en un saque de banda al 64', casi asistió a Benjamin Nygren en el 2-2 parcial, solo que su pase desde la línea fue tocado por algunos jugadores en el área antes del gol.

    Con este resultado, Celtic es segundo en la Liga de Escocia con 54 puntos, con un partido menos, por los 58 del Hearts que es el líder del campeonato local.

    Video Julián Araujo revela por qué prefirió jugar por México que por Estados Unidos
    Relacionados:
    Mexicanos en el ExteriorJulián AraujoCeltic

