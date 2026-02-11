    Mexicanos en el Exterior

    Julián Araujo encuentra regularidad con el Celtic en Escocia

    El lateral mexicano suma más minutos, importantes para sus aspiraciones mundialistas con la Selección Mexicana.

    Por:Fernando Vázquez
    Julián Araujo, lateral mexicano, suma minutos en el Celtic de Escocia, equipo con el que ha encontrado regularidad poco a poco, una cuestión importante de cara a sus aspiraciones mundialistas de la Copa Mundial de la FIFA 26.

    Araujo fue titular en partido del Celtic dentro de la Scottish Premiership ante el Livingston y la escuadra del jugador mexicano se impuso de forma dramática con marcador de 2-1.

    Todo se definió gracias a un gol agónico de Alex Oxlade-Chamberlain en plena compensación para desatar la locura en Glasgow, aunque el Celtic todavía está lejos de aspirar al liderato de la competición.

    El Celtic queda con 51 puntos, a seis del líder Hearts, que amenaza con romper la hegemonía histórica que priva en Escocia.

    Julián Araujo salió hasta los 78', pero poco a poco adquiere confianza y regularidad para pensar en un hipotético sueño mundialista.

    Mexicanos en el Exterior, Celtic, Julián Araujo

