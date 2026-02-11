Julián Araujo encuentra regularidad con el Celtic en Escocia
El lateral mexicano suma más minutos, importantes para sus aspiraciones mundialistas con la Selección Mexicana.
Julián Araujo, lateral mexicano, suma minutos en el Celtic de Escocia, equipo con el que ha encontrado regularidad poco a poco, una cuestión importante de cara a sus aspiraciones mundialistas de la Copa Mundial de la FIFA 26.
Araujo fue titular en partido del Celtic dentro de la Scottish Premiership ante el Livingston y la escuadra del jugador mexicano se impuso de forma dramática con marcador de 2-1.
Todo se definió gracias a un gol agónico de Alex Oxlade-Chamberlain en plena compensación para desatar la locura en Glasgow, aunque el Celtic todavía está lejos de aspirar al liderato de la competición.
El Celtic queda con 51 puntos, a seis del líder Hearts, que amenaza con romper la hegemonía histórica que priva en Escocia.
Julián Araujo salió hasta los 78', pero poco a poco adquiere confianza y regularidad para pensar en un hipotético sueño mundialista.