    Mundial 2026

    Edson Álvarez no estuvo con el Fenerbahce en el partido de liga ante el Göztepe

    El mexicano reveló lo sucedido tras su participación en el encuentro de Europa League ante Aston Villa.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Alarma en el Tri! Edson Álvarez explica nueva ausencia con el Fenerbahce

    El Fenerbahce, donde milita el mexicano Edson Álvarez recibió al Göztepe en una jornada más de la Súper Liga de Turquía, pero el mediocampista Tricolor no estuvo presente en el encuentro.

    Edson Álvarez tuvo minutos de juego de Europa League ante el Aston Villa inglés el jueves pasado y aunque cayeron en el marcador aún están en la pelea por un lugar en la siguiente fase.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Partidos de hoy 22 de enero: México vs. Panamá y Europa League
    2 mins

    Partidos de hoy 22 de enero: México vs. Panamá y Europa League

    Fútbol
    Guillermo Ochoa vuelve a dejar la potería en cero con Limassol FC
    1 mins

    Guillermo Ochoa vuelve a dejar la potería en cero con Limassol FC

    Fútbol
    ¿Dejar de ser campeón en la mesa? Senegal puede perder título de Copa Africana
    1:31

    ¿Dejar de ser campeón en la mesa? Senegal puede perder título de Copa Africana

    Fútbol
    Se define la cantidad de jugadores que México convocará para el Mundial 2026
    1:15

    Se define la cantidad de jugadores que México convocará para el Mundial 2026

    Fútbol
    ¡Notición! Cristiano Ronaldo decide quedarse en México por el Mundial
    1:27

    ¡Notición! Cristiano Ronaldo decide quedarse en México por el Mundial

    Fútbol
    Así es como sus hijas mantienen ocupado a Cristiano Ronaldo
    1 mins

    Así es como sus hijas mantienen ocupado a Cristiano Ronaldo

    Fútbol
    Argelia elimina a RD Congo en el minuto 119
    1:18

    Argelia elimina a RD Congo en el minuto 119

    Fútbol
    Apenas llega Julián Araujo y ¡Celtic anuncia despido!
    2:15

    Apenas llega Julián Araujo y ¡Celtic anuncia despido!

    Fútbol
    ¡Campanazo! Eliminan a selección clasificada al Mundial 2026 de la Copa Africana
    1:33

    ¡Campanazo! Eliminan a selección clasificada al Mundial 2026 de la Copa Africana

    Fútbol
    Memo Ochoa presume su atajada de tres puntos con el AEL
    1:25

    Memo Ochoa presume su atajada de tres puntos con el AEL

    Fútbol

    Este día, a través de sus redes sociales, Álvarez explicó los motivos por los que no pudo estar en el encuentro de la liga turca con el Fenerbahce.

    “El día 1 de diciembre, en el derbi contra Galatasaray, sufrí un golpe duro en el tobillo. En coordinación con el cuerpo médico y gracias al trabajo que realizamos, pude continuar jugando. La rehabilitación y el trabajo no se han detenido, al punto de poder sumar minutos frente al Aston Villa”.

    “Tras ese partido, la molestia regresó, por ello decidimos volver a parar para reevaluar la situación y determinar con precisión la gravedad de la lesión”, se lee en parte del comunicado en sus rede sociales.

    Lo que preocupa a la Selección Mexicana que ha tenido bajas importantes de cara al Mundial 2026 y Edson es parte fundamental del cuadro que dirige Javier Aguirre.

    Relacionados:
    Mundial 2026MéxicoMéxico 2026FenerbahçeEdson ÁlvarezMexicanos en el Exterior

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    El hilo rojo
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX