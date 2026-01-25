Mundial 2026 Edson Álvarez no estuvo con el Fenerbahce en el partido de liga ante el Göztepe El mexicano reveló lo sucedido tras su participación en el encuentro de Europa League ante Aston Villa.

El Fenerbahce, donde milita el mexicano Edson Álvarez recibió al Göztepe en una jornada más de la Súper Liga de Turquía, pero el mediocampista Tricolor no estuvo presente en el encuentro.

Edson Álvarez tuvo minutos de juego de Europa League ante el Aston Villa inglés el jueves pasado y aunque cayeron en el marcador aún están en la pelea por un lugar en la siguiente fase.

Este día, a través de sus redes sociales, Álvarez explicó los motivos por los que no pudo estar en el encuentro de la liga turca con el Fenerbahce.

“El día 1 de diciembre, en el derbi contra Galatasaray, sufrí un golpe duro en el tobillo. En coordinación con el cuerpo médico y gracias al trabajo que realizamos, pude continuar jugando. La rehabilitación y el trabajo no se han detenido, al punto de poder sumar minutos frente al Aston Villa”.

“Tras ese partido, la molestia regresó, por ello decidimos volver a parar para reevaluar la situación y determinar con precisión la gravedad de la lesión”, se lee en parte del comunicado en sus rede sociales.