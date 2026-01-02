    Bournemouth

    Julián Araujo es cedido por el Bournemouth y tiene nuevo club en Europa

    El mexicano jugará a préstamo en su nuevo equipo tras una temporada sin minutos con el club de la Premier League.

    Por:Jaime Bernal
    add
    Síguenos en Google
    Video Julián Araujo deja la Premier League y tiene nuevo club en Europa

    Julián Araujo comienza el 2026 con un nuevo capítulo en su carrera profesional tras concretar su llegada al Celtic de Glasgow, uno de los clubes históricos del futbol europeo.

    El defensor mexicano encontró en Escocia una oportunidad para relanzar su trayectoria luego de un periodo marcado por la falta de continuidad en Inglaterra. Después de cerrar el 2025 sin protagonismo en la Premier League, Araujo optó por mantenerse en el Viejo Continente y descartar un posible regreso a la Liga MX.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Bournemouth

    El impedimento de Julián Araujo para salir del Bournemouth
    1:27

    El impedimento de Julián Araujo para salir del Bournemouth

    Premier League
    Esto impide a Julián Araujo salir del Bournemouth
    1 mins

    Esto impide a Julián Araujo salir del Bournemouth

    Premier League
    Jiménez deja el Milan y será compañero de Julián Araujo en Bournemouth
    1 mins

    Jiménez deja el Milan y será compañero de Julián Araujo en Bournemouth

    Premier League
    El minuto de silencio en Anfield en memoria de Diogo Jota
    2 mins

    El minuto de silencio en Anfield en memoria de Diogo Jota

    Premier League
    Julián Araujo jugó todo el partido y el Bournemouth sorprende al Arsenal
    1 mins

    Julián Araujo jugó todo el partido y el Bournemouth sorprende al Arsenal

    Premier League
    Julián Araujo, tras cinco meses fuera, vuelve a jugar con el Bournemouth
    1 mins

    Julián Araujo, tras cinco meses fuera, vuelve a jugar con el Bournemouth

    Premier League
    Julián Araujo es operado y estará de baja los próximos meses
    1 mins

    Julián Araujo es operado y estará de baja los próximos meses

    Premier League
    Julián Araujo ingresa de cambio a los 83 minutos y se lesiona a los 90
    1:00

    Julián Araujo ingresa de cambio a los 83 minutos y se lesiona a los 90

    Premier League
    Julián Araujo entra de cambio a los 83 minutos y se lesiona a los 90
    1 mins

    Julián Araujo entra de cambio a los 83 minutos y se lesiona a los 90

    Premier League
    La reacción de Julián Araujo al salir de cambio en media hora
    1:00

    La reacción de Julián Araujo al salir de cambio en media hora

    Premier League

    " Podemos confirmar que el lateral Julián Araujo ha sido cedido al Celtic por lo que resta de temporada. Te deseamos todo lo mejor, Julián", informó el Bournemouth en sus redes sociales.

    Durante la temporada 2025-2026 no registró minutos en liga con el Bournemouth y su única aparición oficial fue en la Copa de Inglaterra, en un partido ante Brentford disputado en agosto pasado, donde fue titular y terminó expulsado en los instantes finales.

    El Celtic marcha actualmente en la segunda posición de la Premiership escocesa, a tres puntos del líder Hearts, y mantiene aspiraciones tanto en el torneo local como en la UEFA Europa League, donde pelea por ingresar a la fase de playoffs.

    Este movimiento convierte al Celtic en el cuarto club europeo de Araujo. Su recorrido incluye el FC Barcelona, al que llegó desde LA Galaxy de la MLS, un préstamo en Las Palmas y su posterior etapa en el Bournemouth, marcada por una lesión que frenó su progresión. En Glasgow, el lateral espera consolidarse y volver a competir al máximo nivel y pelear por un cupo en la lista de Javier Aguirre en la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

    Relacionados:
    BournemouthCelticJulián AraujoMéxico

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX