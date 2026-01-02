Julián Araujo es cedido por el Bournemouth y tiene nuevo club en Europa
El mexicano jugará a préstamo en su nuevo equipo tras una temporada sin minutos con el club de la Premier League.
Julián Araujo comienza el 2026 con un nuevo capítulo en su carrera profesional tras concretar su llegada al Celtic de Glasgow, uno de los clubes históricos del futbol europeo.
El defensor mexicano encontró en Escocia una oportunidad para relanzar su trayectoria luego de un periodo marcado por la falta de continuidad en Inglaterra. Después de cerrar el 2025 sin protagonismo en la Premier League, Araujo optó por mantenerse en el Viejo Continente y descartar un posible regreso a la Liga MX.
" Podemos confirmar que el lateral Julián Araujo ha sido cedido al Celtic por lo que resta de temporada. Te deseamos todo lo mejor, Julián", informó el Bournemouth en sus redes sociales.
Durante la temporada 2025-2026 no registró minutos en liga con el Bournemouth y su única aparición oficial fue en la Copa de Inglaterra, en un partido ante Brentford disputado en agosto pasado, donde fue titular y terminó expulsado en los instantes finales.
El Celtic marcha actualmente en la segunda posición de la Premiership escocesa, a tres puntos del líder Hearts, y mantiene aspiraciones tanto en el torneo local como en la UEFA Europa League, donde pelea por ingresar a la fase de playoffs.
Este movimiento convierte al Celtic en el cuarto club europeo de Araujo. Su recorrido incluye el FC Barcelona, al que llegó desde LA Galaxy de la MLS, un préstamo en Las Palmas y su posterior etapa en el Bournemouth, marcada por una lesión que frenó su progresión. En Glasgow, el lateral espera consolidarse y volver a competir al máximo nivel y pelear por un cupo en la lista de Javier Aguirre en la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.