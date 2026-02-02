México 2026 Edson Álvarez reaparece con Fenerbahce y apaga las alarmas en el Tri El Machín volvió a las canchas en la Superliga de Turquía después de superar una lesión en el tobillo.

Buenas noticias para Edson Álvarez y la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026. El Machín reapareció con el Fenerbahce este lunes en la Superliga de Turquía.

El futbolista mexicano había encendido las alarmas del Tri el pasado 25 de enero al informar que había recaído de una lesión en el tobillo derecho sufrida el 1 de diciembre, sin embargo, este día fue titular con el Fenerbahce en el partido de liga ante el Kocaelispor.

Edson Álvarez fue amonestado y disputó 60 minutos en la victoria del Fenerbahce por marcador de 2-0 gracias a un golazo de Marco Asensio y a un tanto de Nene Dorgeles.

El Machín solo se perdió dos partidos desde que anunció que sería baja indefinida. Con su participación este lunes, el mexicano llegó a 16 partidos disputados en la temporada.

De esta manera, disminuye la cantidad de lesiones en la Selección Mexicana a cuatro meses de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 26. Con Edson Álvarez, eran nueve bajas las que tenía Javier Aguirre.

El Vasco espera recuperar a Luis Chávez, Santiago Gimenez, César Huerta, Alexis Vega, Gilberto Mora e Israel Reyes en busca de conformar su convocatoria final para la Copa del Mundo.

Rodrigo Huescas y Jesús Orozco Chiquete son los otros seleccionados que están fuera de las canchas, pero sus lesiones son más graves y prácticamente se perderán el Mundial.