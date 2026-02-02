    México 2026

    Edson Álvarez reaparece con Fenerbahce y apaga las alarmas en el Tri

    El Machín volvió a las canchas en la Superliga de Turquía después de superar una lesión en el tobillo.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Edson Álvarez supera lesión y regresa a las canchas con Fenerbahce

    Buenas noticias para Edson Álvarez y la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026. El Machín reapareció con el Fenerbahce este lunes en la Superliga de Turquía.

    El futbolista mexicano había encendido las alarmas del Tri el pasado 25 de enero al informar que había recaído de una lesión en el tobillo derecho sufrida el 1 de diciembre, sin embargo, este día fue titular con el Fenerbahce en el partido de liga ante el Kocaelispor.

    PUBLICIDAD

    Más sobre México 2026

    Edson Álvarez no estuvo con el Fenerbahce en el partido de liga ante el Göztepe
    1 mins

    Edson Álvarez no estuvo con el Fenerbahce en el partido de liga ante el Göztepe

    Fútbol
    Partidos de hoy 22 de enero: México vs. Panamá y Europa League
    2 mins

    Partidos de hoy 22 de enero: México vs. Panamá y Europa League

    Fútbol
    Guillermo Ochoa vuelve a dejar la potería en cero con Limassol FC
    1 mins

    Guillermo Ochoa vuelve a dejar la potería en cero con Limassol FC

    Fútbol
    ¡A lo Cuau! La irreal asistencia de Orbelín Pineda en Grecia
    1:20

    ¡A lo Cuau! La irreal asistencia de Orbelín Pineda en Grecia

    Fútbol
    Se define la cantidad de jugadores que México convocará para el Mundial 2026
    1:15

    Se define la cantidad de jugadores que México convocará para el Mundial 2026

    Fútbol
    Apenas llega Julián Araujo y ¡Celtic anuncia despido!
    2:15

    Apenas llega Julián Araujo y ¡Celtic anuncia despido!

    Fútbol
    ¡Vaya comienzo de año! Julián Quiñones vuelve a anotar en Arabia
    1:19

    ¡Vaya comienzo de año! Julián Quiñones vuelve a anotar en Arabia

    Fútbol
    Memo Ochoa presume su atajada de tres puntos con el AEL
    1:25

    Memo Ochoa presume su atajada de tres puntos con el AEL

    Fútbol
    ¡Filtran precios de los boletos para ver a CR7 en el Estadio Azteca!
    1:16

    ¡Filtran precios de los boletos para ver a CR7 en el Estadio Azteca!

    Fútbol

    Edson Álvarez fue amonestado y disputó 60 minutos en la victoria del Fenerbahce por marcador de 2-0 gracias a un golazo de Marco Asensio y a un tanto de Nene Dorgeles.

    El Machín solo se perdió dos partidos desde que anunció que sería baja indefinida. Con su participación este lunes, el mexicano llegó a 16 partidos disputados en la temporada.

    De esta manera, disminuye la cantidad de lesiones en la Selección Mexicana a cuatro meses de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 26. Con Edson Álvarez, eran nueve bajas las que tenía Javier Aguirre.

    El Vasco espera recuperar a Luis Chávez, Santiago Gimenez, César Huerta, Alexis Vega, Gilberto Mora e Israel Reyes en busca de conformar su convocatoria final para la Copa del Mundo.

    Rodrigo Huescas y Jesús Orozco Chiquete son los otros seleccionados que están fuera de las canchas, pero sus lesiones son más graves y prácticamente se perderán el Mundial.

    Video ¡Un hospital! Las lesiones en el Tri rumbo al Mundial 2026
    Relacionados:
    México 2026Edson ÁlvarezMundial 2026FenerbahçeMexicanos en el Exterior

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tormento
    Tráiler: Mochaorejas
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX