    Futbol

    Presidente del Recoleta FC de Paraguay juega minutos en el partido ante Nacional

    Luis Vidal rompió la marca impuesta por Nelson Bernal en el 2021 con el Club 12 de Octubre de Itauguá.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¡Insólito! Jugador impone récord de edad en Primera División previo al Mundial 2026

    De cara al Sorteo del Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá, el futbol de Paraguay dio la sorpresa en uno de sus últimos partidos de Primera División.

    Se enfrentaron el Nacional y el Recoleta FC en la Jornada 22, el partido finalizó con empate sin goles, pero lo que dio la nota fue el ingreso al campo del presidente del conjunto de los Canarios al minuto 91, el cual tiene 51 años, 11 meses y 20 días.

    De esta forma se convirtió en el jugador de mayor edad en disputar un partido en el futbol de Primera División de Paraguay, rompió el récord que ostentaba Nelson Bernal en el 2021 con el Club 12 de Octubre de Itauguá, así lo informó el portal D10.

    Este acto no fue improvisado, ya que, en el mes de septiembre, Luis Vidal había formado parte de plantel en un partido de la Copa de Paraguay ante el Atyrá, pero en ese juego no vio minutos de en el encuentro.

    La carrera de Vidal ya había tenido marcas inesperadas, en la Copa Paraguay logró ser el futbolista más veterano en jugar y anota gol, esto lo consiguió con 45 años con la camiseta del Tacuary. En el 2023 volvió a romper marcas al anotar, esta vez con 49 años, pero ya con el uniforme del Recoleta.

    La Selección de Paraguay es uno de los equipos que estarán en la Copa del Mundo 2026, se clasificó como sexto lugar en las eliminatorias de Conmebol y quedó ubicado en el Bombo 3.

