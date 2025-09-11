Video Memo Ochoa se muda a Chipre: Así es el paraíso donde vivirá el portero mexicano

Guillermo Ochoa se convirtió en nuevo portero del AEL Limassol de Chipre para mantenerse una temporada más en Europa y poder ser contemplado para la Selección Mexicana.

Pero... ¿cómo es la nueva 'casa' de Memo Ochoa en Europa y qué tan histórico es el AEL Limassol en donde militará a partir de este mes de septiembre de 2025? Acá te lo contamos.

LIMASSOL, UN PARAÍSO Y LUGAR EXÓTICO PARA MEMO OCHOA



Limassol se ubica en Chipre, una isla que se encuentra debajo de Turquía y menos de 400 kilómetros de Asia donde estan Líbano, Israel, Palestina, Siria y Jordania, aunque igual del lado Oeste le queda Grecia.

La ciudad se considera una zona portuaria, que cuenta con poco más de 100 mil habitantes. Se le ve como el centro turístico, comercial y proveedor de servicios de Chipre, con amplia variedad de actividades y un gran número de museos y sitios arqueológicos.

AEL LIMASSOL, LA HISTORIA DEL NUEVO CLUB DE OCHOA



AEL Limassol, nuevo equipo de Guillermo Ochoa, fue fundado en 1934 y ha ganado en seis ocasiones la liga de Chipre, la última vez fue en la temporada 2011-12. En Europa ha participado en las tres competencias, Champions, Europa y Conference League.

En 1968 debutó en la llamada Copa de Europa ante Real Madrid y perdió por global de 12-0 en Primera Ronda, la última ocasión que estuvo en la Liga de Campeones fue en la 2014-15 al queda fuera en la Tercera Ronda de Clasificación.

El último campeonato conseguido por AEL Limassol fue en la 2018-19 al ser campeón de la Copa de Chipre. Su rivalidad es con el Apollon y Aris, de la misma ciudad, y juega en el Alphamega Stadium con capacidad para 10,800 aficionados.