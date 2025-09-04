Querétaro rompe el silencio sobre posible fichaje de Memo Ochoa

Video ¡Rompen el silencio! La sorpresiva postura del Querétaro sobre Memo Ochoa

Memo Ochoa tiene en la mira regresar a la Liga MX y los Galos Blancos de Querétaro han surgido como una posibildad para el guardameta mexicano, quien intenta tener equipo de cara al Mundial 2026.

Al respecto, Álvaro de la Torre, director de portivo del Querétaro, habló en entrevista con Capital Deportes respecto a la posibilidad de tener al portero entre sus filas, si bien anticipó en primera instancia que esto solamente es un rumor y que no hay "nada" hasta el momento.

“Al final es un rumor, no hay nada de nuestra parte", dijo tajante el directivo quien recién tomó posesión de su cargo como director deportivo el mes pasado.

Álvaro de la Torre recordó, además, que si bien todavía no hay alguna negociación concreta, el mercado de fichajes todavía está abierto y que hay tiempo de maniobras (cierra el 19 de septiembre).