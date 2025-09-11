Tras semanas de especulación sobre su futuro, Guillermo Ochoa tiene nuevo destino, pues el experimentado guardameta mexicano, de 40 años, fue anunciado este jueves como refuerzo del AEL Limassol de Chipre, convirtiéndose en el octavo club de su extensa carrera profesional.

La institución chipriota oficializó la llegada del arquero mediante un video difundido en redes sociales, donde recopiló algunas de sus atajadas más recordadas.

" La Asociación Atlética Limassol se complace en anunciar el acuerdo inicial con el portero internacional mexicano Guillermo Ochoa, el cual será activado con la condición de que el jugador pase con éxito los exámenes médicos necesarios", dijo el equipo en un cominicado.

"Se espera que la experiencia, la personalidad y las habilidades de liderazgo de Ochoa mejoren enormemente el plantel de nuestro equipo, proporcionando calidad y certeza bajo los palos, pero también inspiración a nuestros futbolistas más jóvenes. AEL le da la bienvenida a su gran familia y le desea éxito con la camiseta azul-amarilla", agrega la nota del equipo.

El fichaje representa un movimiento clave para Ochoa, quien mantiene la ambición de competir en Europa y sostener sus aspiraciones de llegar en forma al Mundial 2026 con la selección mexicana.

Ochoa, considerado uno de los porteros más destacados de su generación, ha recorrido varias ligas del continente.

Su trayectoria incluye pasos por el Ajaccio en Francia; Málaga y Granada en España; Standard de Lieja en Bélgica; Salernitana en Italia; además de su última etapa en el AVS Futebol portugués. A esa lista se suma ahora el conjunto chipriota, donde buscará prolongar su vigencia en el máximo nivel.

El arquero inició su carrera en el Club América, con el que debutó en 2004 antes de dar el salto a Europa. Desde entonces, ha forjado un historial sólido que lo mantiene como referente en la portería mexicana.

Con el AEL Limassol, Ochoa afronta un nuevo reto que le permitirá seguir mostrando su calidad y experiencia, mientras lucha por un lugar en la convocatoria al Mundial 2026, en el cual sumaría su sexta participación en la Copa del Mundo.