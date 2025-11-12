    Mundial 2026

    Memo Ochoa desata polémica por imágenes en concentración de Selección Mexicana

    El portero mexicano no fue considerado para esta Fecha FIFA, pero... ¿y estas fotografías en redes?

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video Memo Ochoa desata polémica por estas fotos con México sin ser convocado

    Memo Ochoa no fue considerado en la convocatoria de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de noviembre, pero unas imágenes en redes sociales desataron la polémica.

    Resulta que el experimentado portero se encuentra en México y en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde entrena el cuadro Tricolor y no, no fue por un llamado de última hora.

    Se filtró a través de las redes sociales, que Memo Ochoa participó en grabaciones de comerciales de parte de algunos patrocinadores rumbo al Mundial 2026, donde posó con el nuevo uniforme de portero.

    Alex de la Rosa, analista de TUDN, salió al paso sobre esta acción que ha desatado sinfín de comentarios en las redes sociales.

    "Al que le hacen daño es a Memo, ¿quién lo filtró?, él lo repostea que me parece increíble. Ya si lo vas a hacer, primero no son transparentes, por qué no sé Memo que hace ahí, no nos hablan con la verdad, escondidos, le hacen daño a Memo.

    "Por que todas esa voces y mitos de que Memo se ha subido a Mundiales por su imagen, a lo que vende y patrocinadores, esto genera más dudas. Cuando Memo se ha subido por nivel, talento y en los Mundiales ha rendido bien, a Memo no le hagan esto... ¡a quién caramabas se le ocurre llevarlo a grabar y subirlo! Yo leí mucha gente, "Memo ya está en el Mundial".

    En las últimas horas, René Higuita y Óscar 'Conejo' Pérez hablaron de la posibilidad de ver a Guillermo Ochoa en el Mundial 2026.

    Video 'Conejo’ Pérez tiene claro quién debe ser el portero de México en 2026

