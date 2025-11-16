Video ¡Noches Mágicas de la Cham... NFL! Dolphins remonta y gana en Madrid

Miami Dolphins derrotó 16-13 a Washington Commanders en el NFL Madrid Game que se disputó este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu.

La casa del Real Madrid se vistió de gala para recibir por primera vez en España un partido de la NFL, con Washington como local y ante un repleto recinto por fans del futbol americano.

El juego no fue de lo mejor en los primeros dos periodos, pero mejoró en la recta final, con las anotaciones que se hicieron presentes al fin, para felicidad de los fans.

Marcus Mariota conectó con Deebo Samuel para poner el juego 13-6 en el tercer cuarto, pero en el cuarto, Ollie Gordon anotó por la vía terrestre para empatar el partido.

Los últimos minutos fueron locura con pérdida de balón de Washington y Miami falló una cuarta y gol con poco más de un minuto por jugar. Commanders recorrió más de 50 yardas para estar en zona de gol de campo y permitir a Matt Gay dar el triunfo, pero su intento se fue desviado para jugar tiempo extra.