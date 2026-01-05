    Futbol

    Gabriel Barbosa regresa a Santos y la afición se lo reclama

    El artillero promete a la afición dejar todo en la cancha y ayudar a Neymar para asistir al Mundial de 2026.

    Por:Erick Morales Baca
    Luego de que el Santos estuviera muy cerca del descenso en el futbol de Brasil, la directiva del equipo ya trabaja para evitar nuevos sustos, por lo que se encuentra en la labor de reforzarse en todas sus líneas.

    Uno de los jugadores que llegará para apuntalar el ataque albinegro es Gabriel Barbosa, jugador que se formó en esta institución, a lado de Neymar que acaba de renovar contrato con esta escuadra y a quien busca apoyar para que vuelva a un Mundial.

    "Neymar es mi ídolo y un amigo; jugué con él en la selección y siempre fuimos muy felices dentro y fuera del campo. Queremos ayudar a Neymar porque le necesitamos en la Copa del Mundo".

    Durante su presentación, Gabigol prometió empeño y dedicación a la afición del 'Peixe' y dejó claro que regresar con el Santos, a pesar de sus problemas financieros y deportivos que casi lo mandan a la Segunda División, no es un retroceso en su carrera.

    "Si es un paso atrás volver al mejor equipo de la Tierra, no hay mejor paso atrás que ese".

    Sin embargo, a pesar de su promesa, la afición albinegra fue contundente y algo hostil en su bienvenida a Gabriel Barbosa, puesto que entró a la conferencia para hacerle un advertencia de que las cosas no serán fáciles.

    " Estás en deuda con nosotros. Vos sabés cómo son las cosas", mencionó un barrista durante la conferencia de prensa.

