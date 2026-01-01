    Neymar

    Neymar define su futuro y extiende su vínculo con el club de sus orígenes

    El delantero brasileño firmó por un año más con la mirada puesta en el Mundial y en su recuperación física.

    Por:Jaime Bernal
    add
    Síguenos en Google
    Video Espectacular: Con este video, Santos anunció la renovación de Neymar

    Neymar renovó su contrato con el Santos hasta diciembre de 2026, en una decisión que prolonga su vínculo con el club donde inició su carrera profesional y mantiene abierto su objetivo de disputar el Mundial 2026.

    El delantero, máximo goleador histórico de la selección brasileña, regresó a la entidad paulista en enero pasado tras más de una década en el exterior.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Brasileño Série A

    Martín Anselmi, muy cerca de ser el DT de este club histórico
    1 mins

    Martín Anselmi, muy cerca de ser el DT de este club histórico

    Fútbol
    Neymar salva a Santos de descender en el Brasileirao
    2:03

    Neymar salva a Santos de descender en el Brasileirao

    Fútbol
    Neymar marca Hat-Trick y Santos sale de la zona de descenso del Brasileirao
    1 mins

    Neymar marca Hat-Trick y Santos sale de la zona de descenso del Brasileirao

    Fútbol
    Apenas lo presentan y el DT del Inter de Porto Alegre llama "maricas" a sus jugadores
    1 mins

    Apenas lo presentan y el DT del Inter de Porto Alegre llama "maricas" a sus jugadores

    Fútbol
    Exentrenador del América desata polémica en Brasil por frase machista
    1 mins

    Exentrenador del América desata polémica en Brasil por frase machista

    Fútbol
    Neymar reacciona de mala forma tras ser sustituido en el juego ante Flamengo
    1 mins

    Neymar reacciona de mala forma tras ser sustituido en el juego ante Flamengo

    Fútbol
    ¡Terrible! Así reaccionó Neymar al ser sustituido en derrota del Santos
    1:30

    ¡Terrible! Así reaccionó Neymar al ser sustituido en derrota del Santos

    Fútbol
    ¡Es en serio! Flamengo quiere ser una nación, le pidió a la ONU que la reconozca
    2 mins

    ¡Es en serio! Flamengo quiere ser una nación, le pidió a la ONU que la reconozca

    Fútbol
    Neymar sufre nueva lesión y peligra convocatoria con Brasil
    1 mins

    Neymar sufre nueva lesión y peligra convocatoria con Brasil

    Fútbol
    Neymar es increpado por barristas del Santos tras malos resultados
    1 mins

    Neymar es increpado por barristas del Santos tras malos resultados

    Fútbol

    La renovación fue anunciada el mismo día en que vencía su contrato anterior y puso fin a varios días de negociaciones y especulaciones. A través de un video difundido por el club en redes sociales, el futbolista de 33 años expresó su deseo de permanecer en la institución. “ Es aquí donde quiero realizar los sueños que faltan en mi carrera”, afirmó.

    El acuerdo se produce mientras Neymar se recupera de una nueva operación en el menisco de la rodilla izquierda, intervención que volvió a interrumpir su continuidad. Desde su regreso, el atacante ha tenido una participación irregular debido a las lesiones, aunque fue determinante en el tramo final del Campeonato Brasileño para evitar el descenso del equipo.

    Con la renovación, Santos apuesta a que el delantero recupere su mejor nivel y pueda liderar al plantel en una temporada con múltiples competencias.

    Neymar, por su parte, mantiene como meta volver a la selección brasileña, en un contexto en el que el actual seleccionador, Carlo Ancelotti, exige pleno estado físico a sus convocados.

    Relacionados:
    NeymarSantos

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX