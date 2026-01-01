Neymar Neymar define su futuro y extiende su vínculo con el club de sus orígenes El delantero brasileño firmó por un año más con la mirada puesta en el Mundial y en su recuperación física.



Video Espectacular: Con este video, Santos anunció la renovación de Neymar

Neymar renovó su contrato con el Santos hasta diciembre de 2026, en una decisión que prolonga su vínculo con el club donde inició su carrera profesional y mantiene abierto su objetivo de disputar el Mundial 2026.

El delantero, máximo goleador histórico de la selección brasileña, regresó a la entidad paulista en enero pasado tras más de una década en el exterior.

La renovación fue anunciada el mismo día en que vencía su contrato anterior y puso fin a varios días de negociaciones y especulaciones. A través de un video difundido por el club en redes sociales, el futbolista de 33 años expresó su deseo de permanecer en la institución. “ Es aquí donde quiero realizar los sueños que faltan en mi carrera”, afirmó.

El acuerdo se produce mientras Neymar se recupera de una nueva operación en el menisco de la rodilla izquierda, intervención que volvió a interrumpir su continuidad. Desde su regreso, el atacante ha tenido una participación irregular debido a las lesiones, aunque fue determinante en el tramo final del Campeonato Brasileño para evitar el descenso del equipo.

Con la renovación, Santos apuesta a que el delantero recupere su mejor nivel y pueda liderar al plantel en una temporada con múltiples competencias.