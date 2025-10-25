Edson Álvarez recibe, por error, un nuevo apodo en el Fenerbahce

Edson Álvarez continúa dejando huella en el fútbol europeo tras su destacada actuación en la victoria del Fenerbahce 1-0 sobre el Stuttgart p or la Jornada 3 de la Fase de Liga de la UEFA Europa League, algo que resaltó su club y que dejó una curiosa y graciosa anécdota en torno a su sobrenombre.

En una entrevista publicada por el propio equipo, el apodo de 'El Machín' fue erróneamente traducido como 'El Máquina' (Machine en inglés), un detalle que el Fenerbahce compartió en sus redes sociales. “ Bir lakabın var mı? ‘El maquina’”, se lee en el mensaje que acompañó el video.

PUBLICIDAD

Durante la charla, Álvarez explicó el origen de su mote: “ Desde niño mi hermano me puso así porque nunca tuve miedo de jugar contra los mayores”, comentó el mediocampista mexicano, quien también reveló su gusto por la comida mexicana y el sushi, además de mencionar a Estambul y Londres entre sus ciudades favoritas.

Ante el Stuttgart, el exjugador del West Ham y del América completó los 90 minutos y fue amonestado por protestar una dura entrada.

El próximo compromiso del Fenerbahce será el 6 de noviembre ante el Viktoria Plzen, en la cuarta jornada de la Europa League.