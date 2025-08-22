Edson Álvarez está por iniciar su séptima temporada en el futbol de Europa desde que llegó al Ajax de Amsterdam en la 2019-2020 y tras cuatro años pasar a la Premier League de Inglaterra en la 2023-2024 con West Ham.

Con 31 partidos disputados en su primer año con los Hammers y 28 en el segundo año, pero con menos minutos de juego, Edson Álvarez busca más minutos de juego cuando se encuentra a menos de un año del Mundial 2026.

El aún capitán de la Selección Mexicana obtuvo la playera con el dorsal número 4 en el West Ham para esta campaña; sin embargo, ante los rumores de una posible salida, su prioridad es tener más tiempo en cancha todo indica que lo puede conseguir en el futbol de Turquía.

JOSÉ MOURINHO SERÁ EL DIRECTOR TÉCNICO DE EDSON ÁLVAREZ EN EL FENERBAHCE

Edson Álvarez fue anunciado como refuerzo del Fenerbahce tras llegar a un acuerdo entre equipos y a cambio, de acuerdo a algunos reportes, de 26 millones de dólares por el futbolista de 27 años de edad.

El club turco, en sus redes sociales, anunció que el centrocampista mexicano ya está en Estambul para superar las pruebas médicas y físicas de rigor antes de ser presentado.

“Información de transferencia. Nuestro club ha llegado a un principio de acuerdo con el West Ham United respecto a la cesión de Edson Álvarez”, dice la nota.

“ El jugador ha sido invitado a Estambul para completar los controles médicos y las negociaciones de transferencia. Lo presentamos al público”, agrega el mensaje del equipo turco.

Fenerbahce arrancó la Liga de Turquía con un empate como visitante frente al Goztepe y su siguiente compromiso escomo local ante Kocalispor el sábado 23 de agosto; además, busca el pase a la Fase de Liga de la UEFA Champions League ante Benfica.