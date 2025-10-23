    Europa League

    Con Edson Álvarez, Fenerbahçe vence al Stuttgart en Europa League

    El centrocampista mexicano fue titular y jugó todo el partido en el triunfo del conjunto turco frente a los alemanes.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Resumen | Fenerbahçe derrota a Stuttgart con un gran Edson Álvarez

    Con Edson Álvarez como titular, el Fenerbahçe logró una victoria clave en la UEFA Europa League por 1-0 ante el Stuttgart en la Jornada 3 de la Fase de Liga del certamen europeo.

    El centrocampista mexicano tuvo un buen partido, siendo líder en el medio campo y demostrando personalidad a lo largo de los 90 minutos.

    PUBLICIDAD

    El único gol del partido llegó por intermedio de Kerem Aktürkoğlu, a los 34 minutos, tras una falta sobre el defensor eslovaco Milan Škriniar.

    Los pupilos de Domenico Tedesco fueron superiores en esos primeros 45 minutos y se fueron al descanso con una victoria merecida.

    En la segunda parte, el conjunto alemán, dirigido por Sebastian Houneß, Mostró mayor ambición y estuvo cerca del empate.

    Incluso a los 65 minutos, 'El Machín' Álvarez fue protagonista de una jugada que pudo cambiar el rumbo del encuentro pues el árbitro decretó en principio penal de Edson sobre Angelo Stiller, pero luego de revisar con el VAR el árbitro dio vuelta a su decisión inicial.

    Con esta victoria el Fenerbahçe sube parcialmente al puesto 11 de la tabla de posiciones con 6 puntos, producto de dos victorias y una derrota, mientras que el Stuttgart queda con tres uniades tras sumar su segunda derrota.

    Video ¡Se salva Edson de un penal y expulsión! VAR echa atrás la infracción

    Más sobre UEFA Europa League

    1 min
    Fenerbahce vs. Stuttgart: horario y dónde ver el partido de la UEFA Europa League

    Fenerbahce vs. Stuttgart: horario y dónde ver el partido de la UEFA Europa League

    2 min
    Nottingham Forest vs. Porto: horario y dónde ver el partido de la UEFA Europa League

    Nottingham Forest vs. Porto: horario y dónde ver el partido de la UEFA Europa League

    1 min
    Edson Álvarez está sorprendido en Fenerbahce: "Es la primera vez que vivo esto"

    Edson Álvarez está sorprendido en Fenerbahce: "Es la primera vez que vivo esto"

    1 min
    Aston Villa vence al Feyenoord y sigue con paso ideal en Europa League

    Aston Villa vence al Feyenoord y sigue con paso ideal en Europa League

    1 min
    UEFA Europa League: horario y dónde ver el partido Fenerbahce vs. Nice

    UEFA Europa League: horario y dónde ver el partido Fenerbahce vs. Nice

    Relacionados:
    Europa LeagueFenerbahçeVfB StuttgartEdson Álvarez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    Tomy Zombie
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD