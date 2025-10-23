Con Edson Álvarez, Fenerbahçe vence al Stuttgart en Europa League

Video Resumen | Fenerbahçe derrota a Stuttgart con un gran Edson Álvarez

Con Edson Álvarez como titular, el Fenerbahçe logró una victoria clave en la UEFA Europa League por 1-0 ante el Stuttgart en la Jornada 3 de la Fase de Liga del certamen europeo.

El centrocampista mexicano tuvo un buen partido, siendo líder en el medio campo y demostrando personalidad a lo largo de los 90 minutos.

PUBLICIDAD

El único gol del partido llegó por intermedio de Kerem Aktürkoğlu, a los 34 minutos, tras una falta sobre el defensor eslovaco Milan Škriniar.

Los pupilos de Domenico Tedesco fueron superiores en esos primeros 45 minutos y se fueron al descanso con una victoria merecida.

En la segunda parte, el conjunto alemán, dirigido por Sebastian Houneß, Mostró mayor ambición y estuvo cerca del empate.

Incluso a los 65 minutos, 'El Machín' Álvarez fue protagonista de una jugada que pudo cambiar el rumbo del encuentro pues el árbitro decretó en principio penal de Edson sobre Angelo Stiller, pero luego de revisar con el VAR el árbitro dio vuelta a su decisión inicial.

Con esta victoria el Fenerbahçe sube parcialmente al puesto 11 de la tabla de posiciones con 6 puntos, producto de dos victorias y una derrota, mientras que el Stuttgart queda con tres uniades tras sumar su segunda derrota.